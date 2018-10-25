Поїздки в Білорусь для українців небезпечні – глава МЗС

Українським громадянам потенційно небезпечно відвідувати Білорусь.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita, переклад якого наводить офіційна сторінка МЗС у Facebook.

"Перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це ми говоритимемо з Мінськом", – сказав Клімкін.

За його словами, зрозуміло, що на території Білорусі діють російські владні структури.

"Росія присутня там у сфері безпеки. Але у двосторонніх відносинах, політичних та економічних, у нас немає більших проблем", – каже міністр.

"Знову йдеться про Росію, яка намагається дестабілізувати регіон ЦСЄ. Додатково намагається довести до поділу в ЄС. Вважаю, що це наш спільний українсько-польський виклик, і тому ми повинні співпрацювати у нашому регіоні", – зазначив Клімкін.

Як повідомлялось, у Білорусі викрали та вивезли до Росії сина українського військового Павла Гриба. Російські слідчі інкримінують йому "схиляння до теракту", Гриб обвинувачень не визнає.

Крім цього Верховний суд Білорусі засудив українського журналіста Павла Шаройка до більш ніж восьми років позбавлення волі, звинувативши у шпигунстві.