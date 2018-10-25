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Поездки в Беларусь для украинцев опасны – глава МИД

Четверг, 25 октября 2018, 11:48
Поездки в Беларусь для украинцев опасны – глава МИД

Украинским гражданам потенциально опасно посещать Беларусь.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, перевод которого приводит официальная страница МИД в Facebook.

"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском", – сказал Климкин.

По его словам, понятно, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры.

"Россия присутствует там в сфере безопасности. Но в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем", - говорит министр.

"Опять речь идет о России, которая пытается дестабилизировать регион центрально-восточной Европы. Дополнительно пытается довести до разделения в ЕС. Считаю, что это наш общий украинско-польский вызов, и поэтому мы должны сотрудничать в нашем регионе", – отметил Климкин.

Как сообщалось, в Беларуси похитили и вывезли в Россию сына украинского военного Павла Гриба. Российские следователи инкриминируют ему "склонение к теракту", Гриб обвинений не признает.

Кроме этого Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьМИД
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