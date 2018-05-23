У Білорусі дали 8 років "за шпигунство" українському журналісту

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Середа, 23 травня 2018, 16:24
Павло Шаройко

Верховний суд Білорусі засудив українського журналіста Павла Шаройка до більш як восьми років позбавлення волі, звинувативши у шпигунстві.

Про це журналістам перед початком форуму "Мінського діалогу" повідомив посол України в Білорусі Ігор Кизим, передає білоруське видання TUT.BY.

"Зараз Шаройко перебуває в СІЗО КДБ. Днями його відвідував український консул, на умови утримання засуджений не скаржиться", - розповів посол.

Він додав, що з Шаройко також бачилася його дружина.

17 листопада 2017 року стало відомо, що в Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка.

27 листопада Шаройку висунули звинувачення за статтею "шпигунство".

У лютому повідомлялося, що Верховний суд Білорусі розглядає в закритому режимі справу Шаройка.

В свою чергу в Україні також за звинуваченням у шпигунстві судять 33-річного громадянина Білорусі Юрія Політику.

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У березні видання "Білоруський партизан" з посиланням на "колег у Києві" повідомило, що Україні можуть передати Шаройка в обмін на Політику.

Теми: Білорусь ЗМІ в'язниця
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