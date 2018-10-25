Бойовики відпустили екс-регіонала Богачова – ЗМІ

У Донецьку бойовики "ДНР" відпустили колишнього секретаря міськради і члена Партії регіонів Сергія Богачова.

Про це у четвер повідомляє видання "Новини Донбасу", посилаючись на джерела, знайомі із ситуацією в Донецьку.

За словами співрозмовників, Богачев приїхав до Донецька, щоб відвідати могилу батька, який був похований 40 днів тому.

Як відомо, 24 жовтня "Новини Донбасу" повідомили, що у Донецьку бойовики так званої "ДНР" затримали колишнього секретаря міськради і члена Партії регіонів Сергія Богачова.