Бойовики відпустили екс-регіонала Богачова – ЗМІ

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Четвер, 25 жовтня 2018, 12:08

У Донецьку бойовики "ДНР" відпустили колишнього секретаря міськради і члена Партії регіонів Сергія Богачова.

Про це у четвер повідомляє видання "Новини Донбасу", посилаючись на джерела, знайомі із ситуацією в Донецьку.

За словами співрозмовників, Богачев приїхав до Донецька, щоб відвідати могилу батька, який був похований 40 днів тому.

Як відомо, 24 жовтня "Новини Донбасу" повідомили, що у Донецьку бойовики так званої "ДНР" затримали колишнього секретаря міськради і члена Партії регіонів Сергія Богачова.

Теми: Донбас АТО
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