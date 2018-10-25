Боевики отпустили экс-регионала Богачева - СМИ

2016 просмотров
Четверг, 25 октября 2018, 12:08

В Донецке боевики "ДНР" отпустили бывшего секретаря горсовета и члена Партии регионов Сергея Богачева.

Об этом в четверг сообщает издание "Новости Донбасса", ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией в Донецке.

По словам собеседников, Богачев приехал в Донецк, чтобы посетить могилу отца, который был похоронен 40 дней назад.

Как известно, 24 октября "Новости Донбасса" сообщили, что в Донецке боевики так называемой "ДНР" задержали бывшего секретаря горсовета и член Партии регионов Сергея Богачева.

Темы: Донбасс АТО
powered by lun.ua
По теме
ООС: Боевики били из гранатометов и пулеметов, один военный ранен 24 октября 2018, 18:55
Европарламент предлагает назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу 24 октября 2018, 18:01
На Донбассе погиб боец ООС 23 октября 2018, 18:49
Все новости
Главные новости
Опубликован рейтинг 100 самых богатых украинцев
Причастного к избиению Черновол приговорили к 5 годам тюрьмы
Свитолина впервые вышла в полуфинал Итогового турнира сезона
Во власти прокомментировали ситуацию с отставкой сразу 4 глав ОГА
Все новости
здоровье

Чем опасны зубы мудрости?

гид

Барахолки, комиссионки и винтажные магазины Киева

Поиск по сайту
Архив
Весь архів