Боевики отпустили экс-регионала Богачева - СМИ
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Четверг, 25 октября 2018, 12:08
В Донецке боевики "ДНР" отпустили бывшего секретаря горсовета и члена Партии регионов Сергея Богачева.
Об этом в четверг сообщает издание "Новости Донбасса", ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией в Донецке.
По словам собеседников, Богачев приехал в Донецк, чтобы посетить могилу отца, который был похоронен 40 дней назад.
Как известно, 24 октября "Новости Донбасса" сообщили, что в Донецке боевики так называемой "ДНР" задержали бывшего секретаря горсовета и член Партии регионов Сергея Богачева.