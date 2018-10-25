Боевики отпустили экс-регионала Богачева - СМИ

В Донецке боевики "ДНР" отпустили бывшего секретаря горсовета и члена Партии регионов Сергея Богачева.

Об этом в четверг сообщает издание "Новости Донбасса", ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией в Донецке.

По словам собеседников, Богачев приехал в Донецк, чтобы посетить могилу отца, который был похоронен 40 дней назад.

Как известно, 24 октября "Новости Донбасса" сообщили, что в Донецке боевики так называемой "ДНР" задержали бывшего секретаря горсовета и член Партии регионов Сергея Богачева.