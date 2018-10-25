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У Мінську затримували українського журналіста

Четвер, 25 жовтня 2018, 12:58

Білоруська міліція затримала українського журналіста Миколу Балабана, який приїхав на форум в Мінськ, але пізніше відпустила його.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Відзначається, українця затримали у готелі та відвезли у відділок. 

На форум Форум медіаменеджменту і ІТ в Мінську він прийшов близько 12:00.

Про нічне затримання і поїздку у відділок Балабан сам повідомив журналісту "Радіо Свобода", але від інших коментарів відмовився.

Організатори форуму назвали цей випадок непорозумінням.

У мінській міліції затримання журналіста поки не коментують.

Відзначається, що Балабан є засновником київської Студії нативної реклами ZDATNI.

Свою професійну кар'єру він почав в 2007 році, коли покинув пост юриста в Міністерстві промислової політики України. З 2011 року спільно з Look At Media на українському ринку видає "The Village Київ". 

Як повідомлялося, Клімкін в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolitа заявив, що історії затримань українських громадян в Білорусі та передачі їх Росії свідчать про те, що перебування українців у цій країні може становити небезпеку.

"Це свідчить, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це ми будемо говорити з Мінськом", – сказав Клімкін.

Теми: БілорусьУкраїнаЗМІ
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