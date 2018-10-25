У Мінську затримували українського журналіста
Білоруська міліція затримала українського журналіста Миколу Балабана, який приїхав на форум в Мінськ, але пізніше відпустила його.
Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".
Відзначається, українця затримали у готелі та відвезли у відділок.
На форум Форум медіаменеджменту і ІТ в Мінську він прийшов близько 12:00.
Про нічне затримання і поїздку у відділок Балабан сам повідомив журналісту "Радіо Свобода", але від інших коментарів відмовився.
Організатори форуму назвали цей випадок непорозумінням.
У мінській міліції затримання журналіста поки не коментують.
Відзначається, що Балабан є засновником київської Студії нативної реклами ZDATNI.
Свою професійну кар'єру він почав в 2007 році, коли покинув пост юриста в Міністерстві промислової політики України. З 2011 року спільно з Look At Media на українському ринку видає "The Village Київ".
Як повідомлялося, Клімкін в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolitа заявив, що історії затримань українських громадян в Білорусі та передачі їх Росії свідчать про те, що перебування українців у цій країні може становити небезпеку.
"Це свідчить, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це ми будемо говорити з Мінськом", – сказав Клімкін.