У Мінську затримували українського журналіста

3634 перегляди
Четвер, 25 жовтня 2018, 12:58

Білоруська міліція затримала українського журналіста Миколу Балабана, який приїхав на форум в Мінськ, але пізніше відпустила його.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Відзначається, українця затримали у готелі та відвезли у відділок. 

На форум Форум медіаменеджменту і ІТ в Мінську він прийшов близько 12:00.

Про нічне затримання і поїздку у відділок Балабан сам повідомив журналісту "Радіо Свобода", але від інших коментарів відмовився.

Організатори форуму назвали цей випадок непорозумінням.

У мінській міліції затримання журналіста поки не коментують.

Відзначається, що Балабан є засновником київської Студії нативної реклами ZDATNI.

Свою професійну кар'єру він почав в 2007 році, коли покинув пост юриста в Міністерстві промислової політики України. З 2011 року спільно з Look At Media на українському ринку видає "The Village Київ". 

Як повідомлялося, Клімкін в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolitа заявив, що історії затримань українських громадян в Білорусі та передачі їх Росії свідчать про те, що перебування українців у цій країні може становити небезпеку.

"Це свідчить, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це ми будемо говорити з Мінськом", – сказав Клімкін.

Теми: Білорусь Україна ЗМІ
powered by lun.ua
По темі
У МЗС Білорусі слова Клімкіна про небезпеку для українців назвали "жахастиками" 25 жовтня 2018, 13:28
Поїздки в Білорусь для українців небезпечні – глава МЗС 25 жовтня 2018, 11:48
В аеропорту "Бориспіль" затримали білоруського бізнесмена родом з України 24 жовтня 2018, 15:36
Усі новини
Головні новини
Опубліковано рейтинг 100 найбагатших українців
Нападника на Чорновол засудили до 5 років в'язниці
Світоліна вперше вийшла до півфіналу Підсумкового турніру сезону
У владі прокоментували ситуацію з відставкою відразу 4 голів ОДА
Усі новини
інформбезпека

Інтернет, який шкодить дитині. На що звернути увагу батькам

гастро-новини

Як у Львові в ресторанах їли і не платили