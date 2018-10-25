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В Минске задерживали украинского журналиста

Четверг, 25 октября 2018, 12:58

Белорусская милиция задержала украинского журналиста Николая Балабана, который приехал на форум в Минск, но позже отпустила его.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Отмечается, что украинца задержали в гостинице и отвезли в участок.

На форум Форум медиаменеджмента и ИТ в Минске он пришел около 12:00.

О ночном задержании и поездке в отделение Балабан сам сообщил журналисту "Радио Свобода", но от других комментариев отказался.

Организаторы форума назвали этот случай недоразумением.

В минской милиции задержание журналиста пока не комментируют.

Отмечается, что Балабан является основателем киевской студии нативной рекламы ZDATNI.

Свою профессиональную карьеру он начал в 2007 году, когда покинул пост юриста в Министерстве промышленной политики Украины. С 2011 года совместно с Look At Media на украинском рынке издает "The Village Киев".

Как сообщалось, Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolitа заявил, что истории задержаний украинских граждан в Беларуси и передачи их России свидетельствуют о том, что пребывание украинцев в этой стране может быть опасность.

"Это свидетельствует, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском", – сказал Климкин.

Темы: БеларусьУкраинаСМИ
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