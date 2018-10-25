Міжнародному суду повідомили про "призов" кримчан в армію окупанта

У Міжнародний кримінальний суд подано інформаційне повідомлення про факти примусу жителів Криму до служби у збройних силах РФ, що є військовим злочином.

Про це сказала прокурор прокуратури Автономної Республіки Крим Єлизавета Дзігора на прес-конференції у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вона розповіла, що за нормами міжнародного права держава-окупант має низку зобов'язань – і одна з заборон полягає в недопущенні призову на службу у Збройні сили держави-окупанта.

"РФ цієї заборони не дотримується, призов відбувається... Таким чином, очевидним є факт скоєння військового злочину... Інформаційне повідомлення у Міжнародний кримінальний суд, який було спрямовано прокуратурою АРК... містить у собі низку фактів цього злочину, які підтверджуються доказами", – повідомила прокурор.

Докази оформлено належним чином і систематизовано, вони будуть доповнюватися, зазначила вона.

"Метою подачі такого інформаційного повідомлення у МКС є розслідування, яке буде розпочато офісом прокурора МКС в Україні", – пояснила Дзігора.

За її словами, важливим доказом стануть свідчення свідків і безпосередньо потерпілих.

Говорячи про процедуру розгляду цього звернення до МКС, прокурор пояснила, що необхідно пройти критерій прийнятності.

"На даний час ми перебуваємо на стадії попереднього вивчення секретаріатом офісу прокурора МКС інформаційних повідомлень ... прокурор МКС може прийняти рішення про необхідність почати розслідування на території України зі створенням відповідного представництва в Україні", – сказала Дзігора.

Коли це буде зроблено, матеріали передадуть на розгляд безпосередньо у сам МКС для винесення рішення.

Дзігора нагадала, що раніше в МКС було подано інформаційні повідомлення про націоналізацію держмайна на окупованій території та депортацію цивільного населення – незаконне переміщення ув'язнених із території Криму на територію РФ.

Аналітик ГО "Кримська правозахисна група" Олександр Сєдов розповів, що було вивчено 165 нормативно-правових актів, що підтверджують факти проведення призову кримчан на службу в російській армії.

Також, за його словами, було проаналізовано масив інформації, в тому числі, з соціальних мереж, із доказами примусу кримчан до служби в різних військових частинах Російської Федерації.

Сєдов наголосив, що на даний час є 33 вироки російських судів щодо жителів Криму за ухилення від служби в збройних силах РФ, ще три таких факти перебувають на розгляді судів.

Постійний представник президента України в АРК Борис Бабин радить кримчанам призовного віку ставати на військовий облік на підконтрольній Києву території, щоб уникнути призову в російську армію.