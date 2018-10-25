Международному суду сообщили о "призыве" крымчан в армию оккупанта

В Международный уголовный суд подано информационное сообщение о фактах принуждения жителей Крыма к службе в вооруженных силах РФ, что является военным преступлением.

Об этом сказала прокурор прокуратуры Автономной Республики Крым Елизавета Дзигора на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Она рассказала, что по нормам международного права государство-оккупант имеет ряд обязательств – и один из запретов заключается в недопущении призыва на службу в вооруженные силы государства-оккупанта.

"РФ этого запрета не придерживается, призыв происходит… Таким образом, очевиден факт совершения военного преступления... Информационное сообщение в Международный уголовный суд, которое было направлено прокуратурой АРК... содержит в себе ряд фактов этого преступления, которые подтверждаются доказательствами", – сообщила прокурор.



Доказательства оформлены надлежащим образом и систематизированы, они будут дополняться, отметила она.



"Целью подачи такого информационного сообщения в МУС является расследование, которое будет начато офисом прокурора МУС в Украине", – пояснила Дзигора.

По ее словам, важным доказательством станут показания свидетелей и непосредственно потерпевших.

Говоря о процедуре рассмотрения этого обращения в МУС, прокурор пояснила, что необходимо пройти критерий приемлемости.

"В настоящее время мы находимся на стадии предварительного изучения секретариатом офиса прокурора МУС информационных сообщений... прокурор МУС может принять решение о необходимости начать расследование на территории Украины с созданием соответствующего представительства в Украине", – сказала Дзигора.



Когда это будет сделано, материалы передадут на рассмотрение непосредственно в сам МУС для вынесения решения.



Дзигора напомнила, что ранее в МУС были поданы информационные сообщения о национализации госимущества на оккупированной территории и депортации гражданского населения – незаконном перемещении заключённых с территории Крыма на территорию РФ.



Аналитик ОО "Крымская правозащитная группа" Александр Седов рассказал, что были изучены 165 нормативно-правовых актов, подтверждающих факты проведения призыва крымчан на службу в российской армии.

Также, по его словам, был проанализирован массив информации, в том числе, из социальных сетей, с доказательствами принуждения крымчан к службе в различных воинских частях Российской Федерации.



Седов подчеркнул, что в настоящее время есть 33 приговора российских судов в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в вооруженных силах РФ, еще три таких факта находятся на рассмотрении судов.

Постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин советует крымчанам призывного возраста становиться на воинский учет на подконтрольной Киеву территории, чтобы избежать призыва в российскую армию.