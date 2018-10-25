Українців чекає різкий перепад температур на вихідні

У п'ятницю в Україні очікується холодна, сира погода, але в суботу та неділю майже на всій території країни трохи потеплішає.

Такий прогноз Укргідрометцентру передає "Інтерфакс-Україна".

Синоптики повідомляють, що в найближчу добу погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти, волога і прохолодна повітряна маса.

Зокрема, 26 жовтня на більшій частині території країни пройде невеликий дощ, вночі в Карпатах і на півночі Лівобережжя з мокрим снігом.

Вітер в п'ятницю буде переважно західний, 7-12 м/с, вночі в західній, вдень у південній частині пориви 15-20 м/с.

погода на п'ятницю

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла, а на Закарпатті, Прикарпатті та на півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

У Києві в п'ятницю також пройде невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.

"В суботу 27 жовтня в Україні без опадів, лише вдень у західних і місцями в північних областях пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с", - зазначили в українському гідрометцентрі.

погода на суботу

У суботу температура повітря вночі 0-5° тепла, на узбережжі морів до 8°, удень 9-14°, на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті 14-19°.

У Києві, за прогнозами синоптиків, в 27 жовтня без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий дощ. Вітер в столиці південно-західний, 7-12 м/с.

Температура 2-4° тепла, вдень 12-14°.

У неділю, 28 жовтня, в Україні переважно без опадів, лише на заході країни пройдуть дощі. Температура повітря прогріється від 8 до 22° тепла. Найтепліше буде на півдні, на заході очікується 19-20° тепла. Вітер південно-західний 3-8 м/с.

погода на неділю

У Києві в неділю дощитиме. У день прогнозують 10-12° тепла, вночі - 5-7°. Вітер південно-східний 3-8 м/с.

Як повідомлялося, 24 жовтня українські Карпати засипало снігом.