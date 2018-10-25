Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українців чекає різкий перепад температур на вихідні

Четвер, 25 жовтня 2018, 13:40

У п'ятницю в Україні очікується холодна, сира погода, але в суботу та неділю майже на всій території країни трохи потеплішає.

Такий прогноз Укргідрометцентру передає "Інтерфакс-Україна".

Синоптики повідомляють, що в найближчу добу погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти, волога і прохолодна повітряна маса.

Зокрема, 26 жовтня на більшій частині території країни пройде невеликий дощ, вночі в Карпатах і на півночі Лівобережжя з мокрим снігом.

Вітер в п'ятницю буде переважно західний, 7-12 м/с, вночі в західній, вдень у південній частині пориви 15-20 м/с.

 
погода на п'ятницю

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла, а на Закарпатті, Прикарпатті та на півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

У Києві в п'ятницю також пройде невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.

"В суботу 27 жовтня в Україні без опадів, лише вдень у західних і місцями в північних областях пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с", - зазначили в українському гідрометцентрі.

 
погода на суботу

У суботу температура повітря вночі 0-5° тепла, на узбережжі морів до 8°, удень 9-14°, на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті 14-19°.

У Києві, за прогнозами синоптиків, в 27 жовтня без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий дощ. Вітер в столиці південно-західний, 7-12 м/с.

Температура 2-4° тепла, вдень 12-14°.

У неділю, 28 жовтня, в Україні переважно без опадів, лише на заході країни пройдуть дощі. Температура повітря прогріється від 8 до 22° тепла. Найтепліше буде на півдні, на заході очікується 19-20° тепла. Вітер південно-західний 3-8 м/с.

 
погода на неділю

У Києві в неділю дощитиме. У день прогнозують 10-12° тепла, вночі - 5-7°. Вітер південно-східний 3-8 м/с.

Як повідомлялося, 24 жовтня українські Карпати засипало снігом.

Українська правда
Теми: погодаУкраїнаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: