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Украинцев ждет резкий перепад температур на выходные

Четверг, 25 октября 2018, 13:40

В пятницу в Украине ожидается холодная, сырая погода, но в субботу и воскресенье почти на всей территории страны немного потеплеет.

Такой прогноз Укргидрометцентра передает "Интерфакс-Украина".

Синоптики говорят, что в ближайшие сутки погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, влажная и прохладная воздушная масса.

26 октября на большей части территории страны пройдет небольшой дождь, ночью в Карпатах и на севере Левобережья с мокрым снегом.

Ветер в пятницу будет преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западной, днем в южной части порывы 15-20 м/с.

 

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла, а на Закарпатье, Прикарпатье и на юге страны ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

В Киеве в пятницу также пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

В субботу 27 октября в Украине без осадков, лишь днём в западных и местами в северных областях пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, на побережье морей до 8°, днём 9-14°, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 14-19°.

 

В Киеве, по прогнозам синоптиков, в субботу без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер в столице юго-западный, 7-12 м/с.

Температура 2-4° тепла, днем 12-14°.

В воскресенье 28 октября в Украине преимущественно будет солнечно, лишь на западе страны пройдут осадки в виде дождя.  Температура воздуха прогреется от 8 до 22° тепла. Теплее всего будет на юге, на западе ожидается 19-20° тепла. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

 

В Киеве в воскресенье будет дождить. В день прогнозируют 10-12° тепла, ночью – 5-7°. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Как сообщалось, 24 октября украинские Карпаты засыпало снегом.

Украинская правда
Темы: погодаУкраинаКиев
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