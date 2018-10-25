В Азовське море зайшли два військові кораблі РФ, ще один на підході

Заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк заявив, що 24 жовтня Росія завела до акваторії Азовського моря два військові кораблі, і ще один - на підході.

Про це він розповів у рамках Львівського Безпекового форуму, передає "Укрінформ".

"Вчора два сторожових кораблі - "Сиктивкар" і "Кизляр" були, внутрішніми водами Російської Федерації, доправлені до порту Азов, зараз вони знаходяться в акваторії Азовського моря", - сказав Серватюк.

Він наголосив, що в Азовське море нині направляється ще один російський військовий корабель.

"Сьогодні почалось буксування ще одного корабля, "Стерегущій". Він пройшов, за нашою інформацією, Ярослав. Очікуємо його прибуття теж в Азов", - додав заступник очільника Держприкордонслужби.

Серватюк зазначив, що крім цих кораблів, Росія вже має угруповання з більше 120 кораблів і катерів в Азовському морі.

"На сьогодні ситуація достатньо серйозна, достатньо загрозлива", - заявив він.

Раніше, задля збільшення чисельності своїх надводних сил в Азовському морі, Росія перекинула два кораблі ПСКР-920 (б/н 178) "Сиктивкар" та ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) проекту 10410 "Светляк" Берегової охорони ФСБ.

Як повідомлялося, що російський уряд виділив Міноборони РФ у користування на 20 років частину акваторії Таганрозької затоки Азовського моря, яка знаходиться у 1,5 милях від узбережжя поблизу російського міста Ейськ, що у 65 км від українського Маріуполя.