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В Азовское море вошли два военных корабля РФ, еще один на подходе

Четверг, 25 октября 2018, 13:48
В Азовское море вошли два военных корабля РФ, еще один на подходе

Заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк заявил, что 24 октября Россия завела в акватории Азовского моря два военных корабля, и еще один - на подходе.

Об этом он рассказал в рамках Львовского форума по безопасности, передает "Укринформ".

"Вчера два сторожевых корабля - "Сыктывкар" и "Кизляр" были внутренними водами Российской Федерации доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря", - сказал Серватюк.

Он отметил, что в Азовское море сейчас направляется еще один российский военный корабль.

"Сегодня началось буксирование еще одного корабля, "Стерегущий". Он прошел, по нашей информации, Ярослав. Ожидаем его прибытия тоже в Азов", - добавил замглавы Госпогранслужбы.

Серватюк отметил, что кроме этих кораблей, Россия уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров в Азовском море.

"На сегодняшний день ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая", - заявил он.

Ранее, для увеличения численности своих надводных сил в Азовском море, Россия перебросила два корабля ПСКР-920 (б / н 178) "Сыктывкар" и ПСКР-921 "Кизляр" (б / н 177) проекта 10410 "Светляк" Береговой охраны ФСБ.

Как сообщалось, российское правительство выделило Минобороны РФ в пользование на 20 лет часть акватории Таганрогского залива Азовского моря, которая находится в 1,5 милях от побережья вблизи российского города Эйск, что в 65 км от украинского Мариуполя.

Украинская правда

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Темы: Азовское мореПограничная службаРосcиякорабли
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