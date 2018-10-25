Суд арештував заступницю голови Ощадбанку та ще 4 посадовців

12746 переглядів
Четвер, 25 жовтня 2018, 16:18

Солом'янський райсуд взяв під варту заступницю голови правління Ощадбанку Ірину Земцову, яку підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів держбанку.

Таке рішення було ухвалене у четвер, 25 жовтня, повідомив "Українській правді"  прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка.

За його словами, антикорупційна прокуратура просила суд взяти Земцову під варту із заставою у 50 млн гривень, але суддя вирішив призначити альтернативу  у 7 млн гривень застави.

Мусіяка зазначив, що у разі внесення цієї суми, на неї буде покладено ряд обов'язків.

Зокрема, Земцова має носити електронний браслет, здати всі паспорти, а також їй забороняється спілкуватися з іншими фігурантами справи та інше.

Прокурор додав, що паралельно в різних суддів проходять засідання відносно інших фігурантів і вже є рішення щодо двох чи трьох підозрюваних щодо взяття їх під варту. Кого саме він не уточнив.

Згодом очільник САП Назар Холодницький повідомив у Facebook, що станом на 16:00, крім Земцової запобіжні заходи обрані також:

- працівникові Департаменту корпоративного бізнесу Банку - тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 млн грн;

- керівникові ПрАТ "Креатив" - тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 2 млн грн;

- 2 працівникам ПАТ "Креатив Груп" - тримання під вартою із внесенням застави в сумі 2 млн та 550 тис. грн.

Він додав, що після завершення розгляду всіх клопотань прокурорами буде вирішено питання про необхідність і доцільність апеляційного оскарження вказаних запобіжних заходів.

Як повідомлялося, у справі про привласнення коштів державного "Ощадбанку" правоохоронці затримали сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима.

Раніше НАБУ і САП повідомили, що розслідують заволодіння 20 мільйонами доларів США державного банку, організоване народним депутатом.

У САП пообіцяли найближчим часом направити до ГПУ подання на зняття недоторканності з нардепа.

Яна Міланова, УП
Теми: суд банки Антикорупційна прокуратура
powered by lun.ua
По темі
Нападника на Чорновол засудили до 5 років в'язниці 25 жовтня 2018, 17:28
Фірми з орбіти нардепа Святаша намагаються відсудити майно в Ярославського 25 жовтня 2018, 13:37
Міжнародному суду повідомили про "призов" кримчан в армію окупанта 25 жовтня 2018, 13:11
Усі новини
Головні новини
Опубліковано рейтинг 100 найбагатших українців
Нападника на Чорновол засудили до 5 років в'язниці
Світоліна вперше вийшла до півфіналу Підсумкового турніру сезону
У владі прокоментували ситуацію з відставкою відразу 4 голів ОДА
Усі новини
інформбезпека

Інтернет, який шкодить дитині. На що звернути увагу батькам

гастро-новини

Як у Львові в ресторанах їли і не платили