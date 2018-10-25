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Суд арестовал замглаву Ощадбанка и еще 4 чиновников

Четверг, 25 октября 2018, 16:18
Суд арестовал замглаву Ощадбанка и еще 4 чиновников

Соломенский райсуд взял под стражу заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка.

Такое решение было принято в четверг, 25 октября, сообщил "Украинской правде" прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка.

По его словам, антикоррупционная прокуратура просила суд взять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен, но судья решил назначить альтернативу в 7 миллионов гривен залога.

Мусияка отметил, что в случае внесения этой суммы, на нее будет возложен ряд обязанностей.

В частности, Земцова должна носить электронный браслет, сдать все паспорта, а также ей запрещается общаться с другими фигурантами дела и прочее.

Прокурор добавил, что параллельно у разных судей проходят заседания относительно других фигурантов и уже есть решение о двух или трех подозреваемых по взятию их под стражу. Кого именно, он не уточнил.

Позже глава САП Назар Холодницкий сообщил в Facebook, что по состоянию на 16:00, кроме Земцовой меры пресечения избраны также:

- сотруднику Департамента корпоративного бизнеса Банка - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 млн грн;

- руководителю ЗАО "Креатив" - содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 2 млн грн;

- 2 работникам ПАО "Креатив Групп" - содержание под стражей с внесением залога в сумме 2 млн 550 тыс. грн.

Он добавил, что после завершения рассмотрения всех ходатайств прокурорами будет решен вопрос о необходимости и целесообразности апелляционного обжалования указанных мер.

Как сообщалось, по делу о присвоении средств государственного "Ощадбанка" правоохранители задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима.

Ранее НАБУ и САП сообщили, что расследуют завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом.

В САП пообещали в ближайшее время направить в ГПУ представление на снятие неприкосновенности с нардепа.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: судбанкиАнтикоррупционная прокуратура
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