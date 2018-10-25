ООС: ворог гатив з мінометів і кулеметів, один військовий зазнав поранення

Упродовж поточної доби ворог 5 разів порушив режим припинення вогню, 2 з них – із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Найбільшу активність противника зафіксовано поблизу Світлодарська, де окупанти вели прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП і станкових гранатометів.

"Міномети 82 калібру, гранатомети та великокаліберні кулемети російсько-окупаційні війська застосували проти захисників Луганського. Підрозділи, що обороняються, для припинення вогневої активності ворога застосовували чергові вогневі засоби. Втрат на цьому напрямку немає",- зазначили у прес-центрі.

Там додали, що також зафіксували ворожий вогонь по позиціях Об’єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Красногорівка та Гнутове. Внаслідок бойових дій на донецькому напрямку поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил.

"Ситуація в районі проведення операції ОС залишається контрольованою", - запевнили українські військові.