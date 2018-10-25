ООС: враг бил из минометов и пулеметов, один военный получил ранение

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Четверг, 25 октября 2018, 18:31

В течение текущих суток враг 5 раз нарушил режим прекращения огня, 2 из них - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Наибольшую активность противника зафиксировали вблизи Светлодарска, где оккупанты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и станковых гранатометов.

"Минометы 82 калибра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы российско-оккупационные войска применили против защитников Луганского. Подразделения, которые оборонялись, для прекращения огневой активности врага применяли дежурные огневые средства. Потерь на этом направлении нет", - отметили в пресс-центре.

Там добавили, что также зафиксировали вражеский огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Гнутово. В результате боевых действий на донецком направлении ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции ОС остается контролируемой", - заверили украинские военные.

Темы: ООС Донбасс Донецк Вооруженные силы боевые действия
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