Митрополит Онуфрій запускає "Слово предстоятеля" на ТБ

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій запускає щотижневу програму "Слово предстоятеля" на телеканалі "Інтер".

Про це 25 жовтня пише інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

"Слово предстоятеля" будуть транслювати кожної суботи о 8:30, вперше програма появиться на екранах 27 жовтня.

На сайті телеканалу повідомляється, що "у людей є потреба". "Інтер" пише, що цю потребу видно з рейтингів інтерв’ю та звернень Онуфрія.

"Люди його чекають. У період, коли навколо багато спокус, сумнівів, людям хочеться знайти упевненість, заспокоїтися, почути те, що вони самі думають", - заявила керівник Inter Media Group Ганна Безлюдна.

За даними сайту, програма Онуфрія буде тривати 10 хвилин.

Як повідомлялося, за результатами дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" 7% респондентів вважає, що очолити Єдину помісну церкву в Україні повинен Онуфрій.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській церкві.

Крім того, Синод визнав незаконною анексію Київської митрополії Російською православною церквою.

Російська православна церква назвала Константинопольського патріарха Варфоломія розкольником.

15 жовтня синод РПЦ визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

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