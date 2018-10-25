Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Митрополит Онуфрій запускає "Слово предстоятеля" на ТБ

Четвер, 25 жовтня 2018, 18:40

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій запускає щотижневу програму "Слово предстоятеля" на телеканалі "Інтер".

Про це 25 жовтня пише інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

"Слово предстоятеля" будуть транслювати кожної суботи о 8:30, вперше програма появиться на екранах 27 жовтня.

На сайті телеканалу повідомляється, що "у людей є потреба". "Інтер" пише, що цю потребу видно  з  рейтингів інтерв’ю та звернень Онуфрія.

"Люди його чекають. У період, коли навколо багато спокус, сумнівів, людям хочеться знайти упевненість, заспокоїтися, почути те, що вони самі думають", - заявила керівник Inter Media Group Ганна Безлюдна.

За даними сайту, програма Онуфрія буде тривати 10 хвилин.

Як повідомлялося, за результатами дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" 7% респондентів вважає, що очолити Єдину помісну церкву в Україні повинен Онуфрій.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській церкві.

Крім того, Синод визнав незаконною анексію Київської митрополії Російською православною церквою.

Російська православна церква назвала Константинопольського патріарха Варфоломія розкольником.

15 жовтня синод РПЦ визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

Читайте також: "Томос для України. Що буде з церквою після отримання автокефалії"

Теми: церкваУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
церква
Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву в Карвасарах на Хмельниччині
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: