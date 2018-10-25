Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Митрополит Онуфрий запускает "Слово предстоятеля" на ТВ

Четверг, 25 октября 2018, 18:40

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий запускает еженедельную программу "Слово предстоятеля" на телеканале "Интер".

Об этом 25 октября пишет информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

"Слово Предстоятеля" будут транслировать каждую субботу в 8:30, впервые программа появится на экранах 27 октября.

На сайте телеканала сообщается, что "у людей есть потребность". "Интер" пишет, что эту потребность видно из рейтингов интервью и обращений Онуфрия.

"Люди его ждут. В период, когда вокруг много соблазнов, сомнений, людям хочется обрести уверенность, успокоиться, услышать то, что они сами думают", - заявила руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

По данным сайта, программа Онуфрия будет длится 10 минут.

Как сообщалось, по результатам исследования Социологической группы "Рейтинг" 7% респондентов считает, что возглавить Единую поместную церковь в Украине должен Онуфрий.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Кроме того, Синод признал незаконной аннексию Киевской митрополии Русской православной церковью.

В ответ Русская православная церковь назвала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.

15 октября синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Читайте также: "Томос для Украины. Что будет с церковью после получения автокефалии"

Украинская правда
Темы: церковьУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
церковь
Кремль разослал "методичку" ко Дню Крещения Руси: о "нацистских сатанистах" и спасителе Путине
ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь
"Благословенная вами ракета прилетела в алтарь": викарий Одесской епархии написал Кириллу
Последние новости
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
Все новости...
Реклама: