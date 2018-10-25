Митрополит Онуфрий запускает "Слово предстоятеля" на ТВ

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий запускает еженедельную программу "Слово предстоятеля" на телеканале "Интер".

Об этом 25 октября пишет информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

"Слово Предстоятеля" будут транслировать каждую субботу в 8:30, впервые программа появится на экранах 27 октября.

На сайте телеканала сообщается, что "у людей есть потребность". "Интер" пишет, что эту потребность видно из рейтингов интервью и обращений Онуфрия.

"Люди его ждут. В период, когда вокруг много соблазнов, сомнений, людям хочется обрести уверенность, успокоиться, услышать то, что они сами думают", - заявила руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

По данным сайта, программа Онуфрия будет длится 10 минут.

Как сообщалось, по результатам исследования Социологической группы "Рейтинг" 7% респондентов считает, что возглавить Единую поместную церковь в Украине должен Онуфрий.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Кроме того, Синод признал незаконной аннексию Киевской митрополии Русской православной церковью.

В ответ Русская православная церковь назвала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.

15 октября синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

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