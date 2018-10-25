На вручення Сенцову премії Сахарова запросили його адвоката і сестру

До Європейського парламенту на вручення правозахисної премії "За свободу думки" імені Сахарова українському режисеру, політв’язню Олегу Сенцову запросили його адвоката Дмитра Дінзе та сестру Наталію Каплан.

Про це в ефірі "Громадського" розповіла Наталія Каплан.

"Поки планується, що ми поїдемо вдвох", — сказала вона.

Також Каплан зазначила, що грошову премію у розмірі 50 тисяч євро, скоріш за все, покладуть на банківський рахунок, де вона чекатиме Сенцова, або, за необхідності, передадуть його дітям.

"В ідеалі, звісно, щоб Олег сам отримав цю премію і сам розпоряджався цими грошима", — додала вона.

Вручення премії Сахарова відбудеться 12 грудня.

Український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту.

При цьому член Ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Олександр Брод заявив, що рішення Європарламенту про присудження премії Сахарова українському режисерові і політв'язню Кремля Олегу Сенцову є "проявом політиканства".