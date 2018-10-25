Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На вручення Сенцову премії Сахарова запросили його адвоката і сестру

Четвер, 25 жовтня 2018, 21:29

До Європейського парламенту на вручення правозахисної премії "За свободу думки" імені Сахарова українському режисеру, політв’язню Олегу Сенцову запросили його адвоката Дмитра Дінзе та сестру Наталію Каплан.

Про це в ефірі "Громадського" розповіла Наталія Каплан.

"Поки планується, що ми поїдемо вдвох", — сказала вона.

Також Каплан зазначила, що грошову премію у розмірі 50 тисяч євро, скоріш за все, покладуть на банківський рахунок, де вона чекатиме Сенцова, або, за необхідності, передадуть його дітям.

"В ідеалі, звісно, щоб Олег сам отримав цю премію і сам розпоряджався цими грошима", — додала вона.

Вручення премії Сахарова відбудеться 12 грудня.

Український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту.

При цьому член Ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Олександр Брод заявив, що рішення Європарламенту про присудження премії Сахарова українському режисерові і політв'язню Кремля Олегу Сенцову є "проявом політиканства".

Теми: Сенцовполітв'язніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Сенцов
Сенцов потрапив під обстріл на фронті
Сенцов отримав контузію на фронті
Сенцова підвищили у званні
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: