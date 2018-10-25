На вручение Сенцову премии Сахарова пригласили его адвоката и сестру

В Европейский парламент на вручение правозащитной премии "За свободу мысли" имени Сахарова украинскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову пригласили его адвоката Дмитрия Динзе и сестру Наталью Каплан.

Об этом в эфире "Громадського" рассказала Наталья Каплан.

"Пока планируется, что мы вдвоем поедем", - сказала она.

Также Каплан отметила, что денежную премию в размере 50 тысяч евро, скорее всего, положат на банковский счет, где она будет ждать Сенцова, или, при необходимости, деньги передадут его детям.

"В идеале, конечно, чтобы Олег сам получил эту премию и сам распоряжался этими деньгами", - добавила она.

Вручение премии Сахарова состоится 12 декабря.

Украинский режиссер и политический узник Кремля Олег Сенцов в четверг стал лауреатом премии Сахарова Европейского парламента.

При этом член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что решение Европарламента о присуждении премии Сахарова украинскому режиссеру и политзаключенному Кремля Олегу Сенцову является "проявлением политиканства".