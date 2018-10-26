Омелян розповів, скільки втратили українські порти через дії РФ в Азові

Українські порти зазнали збитків у понад 1 мільярд гривень через дії Росії в Азовському морі.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає "Радіо Свобода".

"Маріупольський порт був змушений перейти на чотириденний робочий тиждень.

Ми бачимо постійні зупинки українських, іноземних кораблів в Азовському морі, Керченській протоці, аж до того, що судновласники зазнають збитків через простій кораблів. Це близько 15-50 тисяч доларів на добу", - підкреслив Омелян.

"Середній час затримки кораблів досягає понад 30 годин, і це втрати не тільки України, але і європейських платників податків, оскільки продукція з цих портів йшла на ринки Європи", - додав міністр.

Як повідомлялось, Європейський парламент 25 жовтня схвалив резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі.

Резолюція закликає держави-члени ЄС чітко заявити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.

У резолюції є пункт про створення посади спеціального представника Європейського союзу щодо Криму і Донбасу, який працюватиме і навколо ситуації в Азовському морі.

Як відомо, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні та українські судна, які прямують з або до українських портів.

У Державній прикордонній службі України кажуть, що українська сторона є заручником ситуації з 2004 року, а саме через Угоду про співробітництво між Києвом та Москвою в Азовському морі і Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав.

Таким чином, як російські, так і українські прикордонники мають право оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають підозри.