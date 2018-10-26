Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Омелян розповів, скільки втратили українські порти через дії РФ в Азові

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 04:50
Омелян розповів, скільки втратили українські порти через дії РФ в Азові

Українські порти зазнали збитків у понад 1 мільярд гривень через дії Росії в Азовському морі.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає "Радіо Свобода".

"Маріупольський порт був змушений перейти на чотириденний робочий тиждень.

Ми бачимо постійні зупинки українських, іноземних кораблів в Азовському морі, Керченській протоці, аж до того, що судновласники зазнають збитків через простій кораблів. Це близько 15-50 тисяч доларів на добу", - підкреслив Омелян.

"Середній час затримки кораблів досягає понад 30 годин, і це втрати не тільки України, але і європейських платників податків, оскільки продукція з цих портів йшла на ринки Європи", - додав міністр.

Як повідомлялось, Європейський парламент 25 жовтня схвалив резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі.

Резолюція закликає держави-члени ЄС чітко заявити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.

У резолюції є пункт про створення посади спеціального представника Європейського союзу щодо Криму і Донбасу, який працюватиме і навколо ситуації в Азовському морі.

Як відомо, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні та українські судна, які прямують з або до українських портів.

У Державній прикордонній службі України кажуть, що українська сторона є заручником ситуації з 2004 року, а саме через Угоду про співробітництво між Києвом та Москвою в Азовському морі і Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав.

Таким чином, як російські, так і українські прикордонники мають право оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають підозри.

Теми: окупаціяАзовське мореРосіяУкраїнаОмелян
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
окупація
Керченський міст стоїть, автомобілі через Керченську протоку возять кораблями ВМФ
У Бердянську влучили в готель, де жило керівництво окупантів, і в завод
Детонувало до світанку: Федоров розповів про нічну бавовну в окупантів
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: