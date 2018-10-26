Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Омелян рассказал, сколько потеряли украинские порты из-за действий РФ в Азове

Пятница, 26 октября 2018, 04:50
Омелян рассказал, сколько потеряли украинские порты из-за действий РФ в Азове

Украинские порты понесли убытки на более чем 1 миллиард гривен из-за действий России в Азовском море.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, передает "Радио Свобода".

"Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя судов. Это около 15-50 тысяч долларов в сутки", - подчеркнул Омелян.

"Среднее время задержки кораблей достигает более 30 часов, и это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция из этих портов шла на рынки Европы", - добавил министр.

Как сообщалось, Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море.

Резолюция призывает государства-члены ЕС четко заявить, что целенаправленные санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

В резолюции есть пункт о создании должности специального представителя Европейского Союза по Крыму и Донбассу, который будет работать и вокруг ситуации в Азовском море.

Как известно, со второй половины апреля российские пограничники начали осматривать иностранные и украинские суда, следующие из или в украинские порты.

В Государственной пограничной службе Украины говорят, что украинская сторона является заложником ситуации с 2004 года, из-за Соглашения о сотрудничестве между Киевом и Москвой в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств.

Таким образом, как российские, так и украинские пограничники имеют право осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают подозрения.

Темы: оккупацияАзовское мореРосcияУкраинаОмелян
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
оккупация
Россияне готовят "штурм" ЗАЭС под чужим флагом – разведка
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
Последние новости
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
Все новости...
Реклама: