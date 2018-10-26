Омелян рассказал, сколько потеряли украинские порты из-за действий РФ в Азове

Украинские порты понесли убытки на более чем 1 миллиард гривен из-за действий России в Азовском море.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, передает "Радио Свобода".

"Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя судов. Это около 15-50 тысяч долларов в сутки", - подчеркнул Омелян.

"Среднее время задержки кораблей достигает более 30 часов, и это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция из этих портов шла на рынки Европы", - добавил министр.

Как сообщалось, Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море.

Резолюция призывает государства-члены ЕС четко заявить, что целенаправленные санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

В резолюции есть пункт о создании должности специального представителя Европейского Союза по Крыму и Донбассу, который будет работать и вокруг ситуации в Азовском море.

Как известно, со второй половины апреля российские пограничники начали осматривать иностранные и украинские суда, следующие из или в украинские порты.

В Государственной пограничной службе Украины говорят, что украинская сторона является заложником ситуации с 2004 года, из-за Соглашения о сотрудничестве между Киевом и Москвой в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств.

Таким образом, как российские, так и украинские пограничники имеют право осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают подозрения.