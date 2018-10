У Нью-Йорку знову евакуювали будівлю, де розташований офіс CNN

У Нью-Йорку знову евакуювали торговий центр Time Warner, де розташована редакція телеканалу CNN.

Про повідомляє телеканал CBS.

Зазначається, що підозри працівників поліції викликали пакети, залишені в одному з магазинів в торговому центрі на третьому поверсі.

Поліція Нью-Йорка підтвердила інформацію про евакуацію.

"З метою обережності поліція Нью-Йорка зараз перевіряє кілька залишених без нагляду пакетів в торговому центрі Time Warner", - йдеться у заяві відомства у Twitter.

As a precaution, the NYPD is currently evaluating a pair of unattended packages at the Time Warner Center Mall, Columbus Circle in Manhattan. More information will be released as it becomes available. pic.twitter.com/VqrzHZJ6zv