У Нью-Йорку знову евакуювали будівлю, де розташований офіс CNN

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П'ятниця, 26 жовтня 2018, 06:30

У Нью-Йорку знову евакуювали торговий центр Time Warner, де розташована редакція телеканалу CNN.

Про повідомляє телеканал CBS.

Зазначається, що підозри працівників поліції викликали пакети, залишені в одному з магазинів в торговому центрі на третьому поверсі.

Поліція Нью-Йорка підтвердила інформацію про евакуацію.

"З метою обережності поліція Нью-Йорка зараз перевіряє кілька залишених без нагляду пакетів в торговому центрі Time Warner", - йдеться у заяві відомства у Twitter.

Пізніше у поліції підкреслили, що ніяких небезпечних предметів не виявили.

У четвер в США виявили підозрілий пакет, надісланий на ім'я режисера Роберта де Ніро. Через деякий час стало відомо, що подібний пакет надіслали й колишньому віце-президенту Джо Байдену в штат Делавер.

Пакети, в яких виявили вибухові пристрої напередодні, були адресовані, зокрема, колишньому президенту США Бараку Обамі та екс-голові Державного департаменту Гілларі Клінтон. Один вибуховий пристрій був надісланий в "Тайм-Ворнер-Центр" в Нью-Йорку, де розташована редакція CNN. Трамп неодноразово критикував роботу CNN, називавши ЗМІ генератором фейкових новин.

Жодна із бомб критикам Трампа не вибухнула. У своєму виступі в Білому домі Трамп пообіцяв "агресивне розслідування" справи. Підозрювані наразі не встановлені.

Інцидент відбувся за два тижні до проведення проміжних виборів до Конгресу 6 листопада.

За даними Reuters, вибухові пристрої, розіслані політикам-демократам США та критикам президента Дональда Трампа, були, на думку слідства, зібрані за інструкціями з інтернету.

Теми: США ЗМІ
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