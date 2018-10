В Нью-Йорке снова эвакуировали здание, где расположен офис CNN

В Нью-Йорке снова эвакуировали торговый центр Time Warner, где расположена редакция телеканала CNN.

Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что подозрения полицейских вызвали пакеты, оставленные в одном из магазинов в торговом центре на третьем этаже.

Полиция Нью-Йорка подтвердила информацию об эвакуации.

"В целях предосторожности полиция Нью-Йорка сейчас проверяет несколько оставленных без присмотра пакетов в торговом центре Time Warner", - говорится в заявлении ведомства в Twitter.

As a precaution, the NYPD is currently evaluating a pair of unattended packages at the Time Warner Center Mall, Columbus Circle in Manhattan. More information will be released as it becomes available. pic.twitter.com/VqrzHZJ6zv