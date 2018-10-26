В Нью-Йорке снова эвакуировали здание, где расположен офис CNN

В Нью-Йорке снова эвакуировали торговый центр Time Warner, где расположена редакция телеканала CNN.

Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что подозрения полицейских вызвали пакеты, оставленные в одном из магазинов в торговом центре на третьем этаже.

Полиция Нью-Йорка подтвердила информацию об эвакуации.

"В целях предосторожности полиция Нью-Йорка сейчас проверяет несколько оставленных без присмотра пакетов в торговом центре Time Warner", - говорится в заявлении ведомства в Twitter.

As a precaution, the NYPD is currently evaluating a pair of unattended packages at the Time Warner Center Mall, Columbus Circle in Manhattan. More information will be released as it becomes available. pic.twitter.com/VqrzHZJ6zv — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 26, 2018

Позже в полиции подчеркнули, что никаких опасных предметов не обнаружили.

As a precaution, the NYPD is currently evaluating a pair of unattended packages at the Time Warner Center Mall, Columbus Circle in Manhattan. More information will be released as it becomes available. pic.twitter.com/VqrzHZJ6zv — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 26, 2018

В четверг в США обнаружили подозрительный пакет, оставленный на имя режиссера Роберта де Ниро. Через некоторое время стало известно, что подобный пакет прислали и бывшему вице-президенту Джо Байдену в штат Делавэр.

Пакеты, в которых обнаружили взрывные устройства накануне были адресованы, в частности, бывшему президенту США Бараку Обаме и экс-главе Государственного департамента Хиллари Клинтон. Одно взрывное устройство было направлено в "Тайм-Уорнер-Центр" в Нью-Йорке, где расположена редакция CNN. Трамп неоднократно критиковал работу CNN, называв СМИ генератором фейковых новостей.

Ни одна из бомб критикам Трампа не взорвалась. В своем выступлении в Белом доме Трамп пообещал "агрессивное расследование" дела. Подозреваемые пока не установлены.

Инцидент произошел за две недели до проведения промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября.

По данным Reuters, зрывные устройства, разосланные политикам-демократам США и критикам президента Дональда Трампа, были, по мнению следствия, собраны по инструкциям из интернета.