ООС: Бойовики гатили з мінометів і БМП, 1 поранений

Минулої доби бойовики 17 разів порушили режим тиші, 4 рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 1 український військовий отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 26 жовтня.

"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Золоте, Світлодарськ, Луганське, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - заявили у штабі.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Позиції ОС в районі населеного пункту Світлодарськ противник обстрілював з озброєння БМП і мінометів 120-го калібру.

Із мінометів калібру 82 мм - по опорних пунктах біля Світлодарська, Луганського та Авдіївки", - підкреслили у прес-центрі.

"4 рази потрапляли під ворожий вогонь позиції ОС у районі Авдіївки. З початку доби ворог використовував для обстрілів гранатомети та стрілецьку зброю, а під кінець - додав ще й міномети калібру 82 мм.

Війська, що обороняються, тримають ситуацію у цьому районі під контролем та готові до реагування на різкі зміни в обстановці", - наголосили у штабі.



Окупанти також обстрілювали українські опорні пункти на Маріупольському напрямку - неподалік Павлополя і Широкиного.

"У всіх випадках відкриття вогню противником, вживаються адекватні заходи, в тому числі й превентивні", - запевнили українські військові.

За даними розвідки, минулої доби знищено 1 та поранено 5 бойовиків.

"Від початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли", - йдеться у звіті.

