Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Бойовики гатили з мінометів і БМП, 1 поранений

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 07:30
ООС: Бойовики гатили з мінометів і БМП, 1 поранений

Минулої доби бойовики 17 разів порушили режим тиші, 4 рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 1 український військовий отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 26 жовтня.

"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Золоте, Світлодарськ, Луганське, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - заявили у штабі.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Позиції ОС в районі населеного пункту Світлодарськ противник обстрілював з озброєння БМП і мінометів 120-го калібру.

Із мінометів калібру 82 мм - по опорних пунктах біля Світлодарська, Луганського та Авдіївки", - підкреслили у прес-центрі.

"4 рази потрапляли під ворожий вогонь позиції ОС у районі Авдіївки. З початку доби ворог використовував для обстрілів гранатомети та стрілецьку зброю, а під кінець - додав ще й міномети калібру 82 мм.

Війська, що обороняються, тримають ситуацію у цьому районі під контролем та готові до реагування на різкі зміни в обстановці", - наголосили у штабі.

Окупанти також обстрілювали українські опорні пункти на Маріупольському напрямку - неподалік Павлополя і Широкиного.

"У всіх випадках відкриття вогню противником, вживаються адекватні заходи, в тому числі й превентивні", - запевнили українські військові.

За даними розвідки, минулої доби знищено 1 та поранено 5 бойовиків.

"Від початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли", - йдеться у звіті.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСДонбасбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: