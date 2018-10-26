ООС: Бойовики гатили з мінометів і БМП, 1 поранений

610 переглядів
П'ятниця, 26 жовтня 2018, 07:30

Минулої доби бойовики 17 разів порушили режим тиші, 4 рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 1 український військовий отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 26 жовтня.

"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Золоте, Світлодарськ, Луганське, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - заявили у штабі.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Позиції ОС в районі населеного пункту Світлодарськ противник обстрілював з озброєння БМП і мінометів 120-го калібру.

Із мінометів калібру 82 мм - по опорних пунктах біля Світлодарська, Луганського та Авдіївки", - підкреслили у прес-центрі.

"4 рази потрапляли під ворожий вогонь позиції ОС у районі Авдіївки. З початку доби ворог використовував для обстрілів гранатомети та стрілецьку зброю, а під кінець - додав ще й міномети калібру 82 мм.

Війська, що обороняються, тримають ситуацію у цьому районі під контролем та готові до реагування на різкі зміни в обстановці", - наголосили у штабі.

Окупанти також обстрілювали українські опорні пункти на Маріупольському напрямку - неподалік Павлополя і Широкиного.

"У всіх випадках відкриття вогню противником, вживаються адекватні заходи, в тому числі й превентивні", - запевнили українські військові.

За даними розвідки, минулої доби знищено 1 та поранено 5 бойовиків.

"Від початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли", - йдеться у звіті.

Теми: ООС Донбас бойові дії
powered by lun.ua
По темі
ООС: ворог гатив з мінометів і кулеметів, один військовий зазнав поранення 25 жовтня 2018, 18:31
ООС: 14 обстрілів за добу, тричі точилися бойові дії навколо хутора Вільний 25 жовтня 2018, 08:01
ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, один військовий поранений 24 жовтня 2018, 18:55
Усі новини
Головні новини
Бомби для топ-політиків США: стало відомо про перше затримання
Ціна на газ для населення підскочить до майже 10 гривень за куб
У Трампа попередили про можливість нових санкцій проти РФ
Електронний квиток у київському транспорті запрацює 1 листопада
Усі новини
здоров'я

Чим небезпечні зуби мудрості?

психологія

Як друзі впливають на наше здоров'я