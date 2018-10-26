ООС: Боевики били из минометов и БМП, 1 раненый

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Пятница, 26 октября 2018, 07:30

За прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили режим тишины, 4 раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 1 украинский военный получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 26 октября.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - заявили в штабе.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Позиции ОС в районе населенного пункта Светлодарск противник обстреливал из вооружения БМП и минометов 120-го калибра.

Из минометов калибра 82 мм - по опорным пунктам возле Светлодарска, Луганского и Авдеевки", - подчеркнули в пресс-центре.

"4 раза попадали под вражеский огонь позиции ОС в районе Авдеевки. С начала суток враг использовал для обстрелов гранатометы и стрелковое оружие, а под конец - добавил еще и минометы калибра 82 мм.

Войска, которые обороняются, держат ситуацию в этом районе под контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке", - сообщили в штабе.

Оккупанты также обстреливали украинские опорные пункты на Мариупольском направлении - неподалеку Павлополя и Широкиного.

"Во всех случаях открытия огня противником, принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные", - заверили украинские военные.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен 1 и ранены 5 боевиков.

"С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли", - говорится в отчете.

Темы: ООС Донбасс боевые действия
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