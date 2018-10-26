ООС: Боевики били из минометов и БМП, 1 раненый
За прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили режим тишины, 4 раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 1 украинский военный получил ранение.
Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 26 октября.
"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - заявили в штабе.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Позиции ОС в районе населенного пункта Светлодарск противник обстреливал из вооружения БМП и минометов 120-го калибра.
Из минометов калибра 82 мм - по опорным пунктам возле Светлодарска, Луганского и Авдеевки", - подчеркнули в пресс-центре.
"4 раза попадали под вражеский огонь позиции ОС в районе Авдеевки. С начала суток враг использовал для обстрелов гранатометы и стрелковое оружие, а под конец - добавил еще и минометы калибра 82 мм.
Войска, которые обороняются, держат ситуацию в этом районе под контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке", - сообщили в штабе.
Оккупанты также обстреливали украинские опорные пункты на Мариупольском направлении - неподалеку Павлополя и Широкиного.
"Во всех случаях открытия огня противником, принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные", - заверили украинские военные.
По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен 1 и ранены 5 боевиков.
"С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли", - говорится в отчете.