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Овець, які 2 тижні помирали у порту, уб'ють

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 10:20

300 овець, які два тижні помирали в порту Чорноморська на Одещині, уб’ють на спецмайданчику.

Про це йдеться у відповіді Держпродспоживчслужби на запит "Української правди".  

У відомстві наголосили, що "повернення овець з Туреччини на територію України є неможливим".

"Перший заступник голови Держпродспоживслужби доручив забезпечити проведення ідентифікації вантажу та його супроводження під час перевезення вищезгаданих тварин з території ДП Морський торговельний порт "Чорноморськ" до місця утилізації, а також доручив забезпечити контроль під час проведення утилізації даного", - йдеться у відповіді.

Відзначається, що таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що вівці вже перебувають на території України та на підставі звернення власника тварин від 24 жовтня щодо їх утилізації.

Також повідомляється, що 25 жовтня відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чорноморській міськраді.

На цьому засіданні вирішили рекомендувати керівництву порту "виділити тимчасовий майданчик для утримання овець, які повернуті з Туреччини".

"Власник тварин зобов’язаний забезпечити відповідні умови догляду за вівцями на зазначеному майданчику", - йдеться у відповіді.

При цьому керівництво порту має забезпечити постійне функціонування дизбар’єрів та дизкилимків для в’їзді/виїзді з паромного комплексу.

Відзначається, що після розвантаження тварин, стане зрозуміло, яка їх кількість загинула під час двотижневого перебування у порту.

"За умови дотримання всіх визначених внутрішніх і міжнародних вимог дана ситуація не становить загроз епізоотичній ситуації України", - підсумували у Держпродспоживчслужбі.  

Раніше повідомлялося, що у морському порту Чорноморська на Одещині два тижні стоїть трирівнева фура з 300 помираючими вівцями.  

За словами речника Одеської митниці Олени Гусєвої, знищити тварин законно – під ветконтролем – можна лише на спеціальному полігоні у Вінниці. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська областьмитниця
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