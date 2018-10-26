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Овец, которые 2 недели умирали в порту, убьют

Пятница, 26 октября 2018, 10:20

300 овец, которые две недели умирали в порту Черноморска Одесской области, убьют на спецплощадке.

Об этом говорится в ответе Госпродпотребслужбы на запрос "Украинской правды".

В ведомстве отметили, что "возвращение овец из Турции на территорию Украины невозможно".

"Первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы поручил обеспечить проведение идентификации груза и его сопровождение при перевозке вышеупомянутых животных с территории ГП Морской торговый порт "Черноморск" к месту утилизации, а также поручил обеспечить контроль во время проведения утилизации данного", - говорится в ответе.

Отмечается, что такое решение принято в связи с тем, что овцы уже находятся на территории Украины, и на основании обращения владельца животных от 24 октября относительно их утилизации.

Также сообщается, что 25 октября состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Черноморском горсовете.

На этом заседании решили рекомендовать руководству порта "выделить временную площадку для содержания овец, которые возвращены из Турции".

"Владелец животных обязан обеспечить соответствующие условия ухода за овцами на указанной площадке", - говорится в ответе.

При этом руководство порта должно обеспечить постоянное функционирование дезбарьеров и дезковриков на въезде/выезде из паромного комплекса.

Отмечается, что после разгрузки животных, станет понятно, какое их количество погибло во время двухнедельного пребывания в порту.

"При условии соблюдения всех определенных внутренних и международных требований данная ситуация не представляет угрозы эпизоотической ситуации Украины", - подытожили в Госпродпотребслужбе.

Ранее сообщалось, что в морском порту Черноморска Одесской области две недели стоит трехуровневая фура с 300 умирающими овцами.

По словам пресс-секретаря Одесской таможни Елены Гусевой, уничтожить животных законно – под ветконтролем – можно только на специальном полигоне в Виннице.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одесская областьтаможня
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