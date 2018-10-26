Трамп запросив Путіна до Вашингтона

5576 переглядів
П'ятниця, 26 жовтня 2018, 11:05

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запросив російського лідера Володимира Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.

Про це повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон в інтерв'ю вірменській службі "Радіо Свобода"

Саме Болтон передав запрошення під час зустрічі з Путіним у Москві цього тижня.

"Мені здається, що прогрес у відносинах з Росією буває тоді, коли обидві сторони безпосередньо викладають, в чому полягають їхні національні інтереси. Іноді ми просто не можемо дійти згоди. Але в інших випадках, коли ми обговорюємо деякі з цих питань, ми можемо", – зазначив радник Трампа.

Болтон уже вирушив із візитом на Закавказзя, зокрема в Вірменію й Азербайджан.

Під час зустрічі в Москві Болтон і Путін домовилися, що найближча зустріч президентів США і Росії відбудеться у Парижі 11 листопада. Тоді у столиці Франції пройдуть урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Болтон ще в Москві офіційно підтвердив, що зустріч у Парижі відбудеться і повторив це в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Про те, що Трамп також запросив Путіна до Вашингтона, раніше не було відомо.

У Кремлі поїздку Путіна до Вашингтона поки не коментували.

Не виключено, що це питання Болтон обговорював у Москві з головою Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Трамп і Путін зустрічалися в Гельсінкі в липні цього року.

Після цієї зустрічі Трампа критикували і демократи, і республіканці за його заяви про те, що він вірить Путіну, який заперечує російське втручання у вибори в США (а це суперечить висновкам американської розвідки).

Теми: Трамп Путін Росія США міжнародні відносини
powered by lun.ua
По темі
Перекручена росЗМі цитата радника Трампа змусила рубль "стрибати" 25 жовтня 2018, 22:57
ЗМІ: Росія і Китай постійно слухають телефонні розмови Трампа 25 жовтня 2018, 04:49
Трамп про вбивство Хашоггі і Саудівську Аравію: Найгірша в історії спроба замести сліди 24 жовтня 2018, 02:48
Усі новини
Головні новини
Бомби для топ-політиків США: стало відомо про перше затримання
Ціна на газ для населення підскочить до майже 10 гривень за куб
У Трампа попередили про можливість нових санкцій проти РФ
Електронний квиток у київському транспорті запрацює 1 листопада
Усі новини
здоров'я

Чим небезпечні зуби мудрості?

психологія

Як друзі впливають на наше здоров'я