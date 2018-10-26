Трамп запросив Путіна до Вашингтона

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запросив російського лідера Володимира Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.

Про це повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон в інтерв'ю вірменській службі "Радіо Свобода"

Саме Болтон передав запрошення під час зустрічі з Путіним у Москві цього тижня.

"Мені здається, що прогрес у відносинах з Росією буває тоді, коли обидві сторони безпосередньо викладають, в чому полягають їхні національні інтереси. Іноді ми просто не можемо дійти згоди. Але в інших випадках, коли ми обговорюємо деякі з цих питань, ми можемо", – зазначив радник Трампа.

Болтон уже вирушив із візитом на Закавказзя, зокрема в Вірменію й Азербайджан.

Під час зустрічі в Москві Болтон і Путін домовилися, що найближча зустріч президентів США і Росії відбудеться у Парижі 11 листопада. Тоді у столиці Франції пройдуть урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Болтон ще в Москві офіційно підтвердив, що зустріч у Парижі відбудеться і повторив це в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Про те, що Трамп також запросив Путіна до Вашингтона, раніше не було відомо.

У Кремлі поїздку Путіна до Вашингтона поки не коментували.

Не виключено, що це питання Болтон обговорював у Москві з головою Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Трамп і Путін зустрічалися в Гельсінкі в липні цього року.

Після цієї зустрічі Трампа критикували і демократи, і республіканці за його заяви про те, що він вірить Путіну, який заперечує російське втручання у вибори в США (а це суперечить висновкам американської розвідки).