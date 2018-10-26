Трамп пригласил Путина в Вашингтон

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

Об этом сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в интервью армянской службе "Радио Свобода"

Именно Болтон передал приглашение во время встречи с Путиным в Москве на этой неделе.

"Мне кажется, что прогресс в отношениях с Россией бывает тогда, когда обе стороны непосредственно выкладывают, в чем заключаются их национальные интересы. Иногда мы просто не можем прийти к согласию. Но в других случаях, когда мы обсуждаем некоторые из этих вопросов, мы можем", – отметил советник Трампа.

Болтон уже отправился с визитом в Закавказье, в частности в Армению и Азербайджан.

Во время встречи в Москве Болтон и Путин договорились, что ближайшая встреча президентов США и России пройдет в Париже 11 ноября. Тогда в столице Франции пройдут торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Болтон еще в Москве официально подтвердил, что встреча в Париже состоится и повторил это в интервью "Радио Свобода".

О том, что Трамп также пригласил Путина в Вашингтон, ранее не было известно.

В Кремле поездку Путина в Вашингтон пока не комментировали.

Не исключено, что этот вопрос Болтон обсуждал в Москве с главой Совета безопасности России Николаем Патрушевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Трамп и Путин встречались в Хельсинки в июле этого года.

После этой встречи Трампа критиковали и демократы, и республиканцы за его заявления о том, что он верит Путину, который отрицает российское вмешательство в выборы в США (а это противоречит выводам американской разведки).