Опублікували творчий заповіт Сенцова

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П'ятниця, 26 жовтня 2018, 11:40

Український політв'язень в російській в'язниці режисер Олег Сенцов заповів екранізацію своїх творів режисерці Євгенії Врадій, а отримані від гонорарів кошти своїй доньці та сину.

Лист Сенцова передала його сестра Наталія Каплан, повідомляє "Громадське".

Зокрема, у листі від 7 вересня 2018 року Сенцов заповідає екранізацію своїх робіт режисерці Євгенії Врадій.

Також він призначив спадкоємцями своїх дітей — Аліну та Владислава.

"Я, Сенцов Олег Геннадійович, перебуваючи при здоровому розумі й твердій пам'яті заповідаю в разі моєї смерті екранізацію фільмів за моїми сценаріями, а саме "Носорог", "Кай", а також написані мною в неволі "Блистательный мир", "Вороны" та " Кристи" моїй соратниці й другому режисерові Євгенії Врадій у якості режисера-постановника. У разі її відмови, вона має право обрати, кому передоручити ці екранізації, а також обрати компанію виробника цих фільмів.

Правонаступниками, спадкоємцями і одержувачами моїх гонорарів після моєї смерті, я призначаю моїх дітей: Сенцову Аліну і Сенцова Владислава. Заповіт складено в ІК-8 м Лабитнангі в присутності і завірено моїм адвокатом Дінзе Дмитром. 07.09.18", - йдеться в заповіті Сенцова.

 
Заповіт Сенцова
фото "Громадське"

Про те, що Сенцов написав заповіт на свою творчість у разі смерті стало відомо 10 вересня.

Український режисер Олег Сенцов був затриманий у травні 2014 року. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів в анексованому Криму.

Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримує Росія.

З 6 жовтня 2018 року Сенцов заявив про припинення голодування через погрози початку його примусового годування.

Українська правда
Теми: Сенцов політв'язні
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