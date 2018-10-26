Опубликовали творческое завещание Сенцова
Украинский политзаключенный в российской тюрьме режиссер Олег Сенцов завещал экранизацию своих произведений режиссеру Евгении Врадий, а полученные от гонораров средства своей дочери и сыну.
Письмо Сенцова передала его сестра Наталья Каплан, сообщает "Громадське".
В частности, в письме от 7 сентября 2018 Сенцов завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий.
Также он назначил наследниками своих детей - Алину и Владислава.
"Я, Сенцов Олег Геннадиевич, находясь в здравом уме и твердой памяти завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно "Носорог", "Кай", а также написанные мной в неволе "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи" моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа, она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов.
Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти, я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверено моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18", - говорится в завещании Сенцова.
О том, что Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти стало известно 10 сентября.
Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы готовящиеся теракты в аннексированном Крыму.
Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.
14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает Россия.
С 6 октября 2018 года Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы начала его принудительного кормления.