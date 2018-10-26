Зеленський зустрічався з політтехнологами щодо виборів

Шоумен, лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський, кандидатуру якого останнім часом включають у всі соцопитування щодо президентських виборів, зустрічався влітку з кількома політтехнологами.

Про це йдеться у статті "Української правди".

За даними джерел УП, на цих зустрічах мова йшла саме про вибори.

"Мова йшла про можливу співпрацю на президентській кампанії. Але жоден з технологів не задовольнив їхніх очікувань. Мовляв, усі пропонували класичні підходи до виборів, а це їм не підходить. У кінцевому результаті "Квартал 95" поки готується до виборчих перегонів своїми силами", - йдеться у статті.

Співрозмовники, які контактують з командою "кварталу", стверджують, що Зеленський веде дуже закриту, нестандартну кампанію. Зараз у нього немає сформованого виборчого штабу та й загалом наразі його підхід до виборів більше нагадує напрацювання сценарію чергового телешоу.

До найближчого оточення актора, з яким Зеленський працює по виборах, зараховують лідера партії "Слуга народу" Івана Баканова, Бориса та Сергія Шефірів, Сергія Трофімова та Юрія Костюка. Всі вони є керівниками та сценаристами студії "Квартал 95". Час від часу вони збираються разом і обговорюють публічні і непублічні кроки Зеленського.

"Саме ці люди разом із Зеленським створюють кіношну передвиборчу кампанію. За великим рахунком, вони вигадують меми, інформаційні приводи, які самі собою розходяться по інтернету без зайвих зусиль – наприклад, флешмоб на захист журналіста, якого облаяв депутат Олег Барна, #Ідітьусраку", - йдеться в статті.

"Якщо Володя вестиме кампанію по старих правилах, він автоматично програє, бо нічого в цьому не розуміє. Та його просто з’їдять старі орговики, які вже 25 років займаються виборами", – емоційно розповідає одне з наближених джерел до команди "95-го Кварталу".

Через брак політичного, економічного та управлінського досвіду команда "Кварталу" бере поради в експертів, яким довіряють, – серед них політолог та виконавчий директор "Українського інституту майбутнього" Віктор Андрусів, відомий адвокат, послугами якого користується олігарх Ігор Коломойський, – Андрій Богдан і співзасновник "Monobank" Дмитро Дубілет, який принципово відмовляється коментувати політичні запитання.

Сам лідер "Кварталу 95" попри цілком пристойні електоральні показники, неохоче говорить про політику.

"Чи є в мене думки щодо політичного життя? Так, думки є. У мене в принципі є думки. Але говорити про будь-яку з двох політичних гонок зарано. У мене багато роботи", – відповів Зеленський у WhatsApp-переписці на запитання, чи роздумує він над своїм політичним майбутнім.