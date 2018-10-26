Зеленский встречался с политтехнологами относительно выборов

Шоумен, лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский, кандидатуру которого в последнее время включают во все соцопросы относительно президентских выборов, встречался летом с несколькими политтехнологами.

Об этом говорится в статье "Украинской правды".

По данным источников УП, на этих встречах речь шла именно о выборах.

"Речь шла о возможном сотрудничестве в президентской кампании. Но, ни один из технологов не удовлетворил их ожиданий. Мол, все предлагали классические подходы к выборам, а это им не подходит. В конечном итоге "Квартал 95" пока готовится к избирательной гонке своими силами", - говорится в статье.

Собеседники, которые контактируют с командой "квартала", утверждают, что Зеленский ведет очень закрытую, нестандартную кампанию. Сейчас у него нет сформированного избирательного штаба, и вообще пока его подход к выборам больше напоминает наработки сценария очередного телешоу.

В ближайшее окружение актера, с которым Зеленский работает по выборам, относят лидера партии "Слуга народа" Ивана Баканова, Бориса и Сергея Шефиров, Сергея Трофимова и Юрия Костюка. Все они являются руководителями и сценаристами студии "Квартал 95". Время от времени они собираются вместе и обсуждают публичные и непубличные шаги Зеленского.

"Именно эти люди вместе с Зеленским создают киношную предвыборную кампанию. По большому счету, они придумывают мемы, информационные поводы, которые сами собой расходятся по интернету без лишних усилий – например, флешмоб в защиту журналиста, которого обругал депутат Олег Барна, #Ідітьусраку", - говорится в статье.

"Если Володя будет вести кампанию по старым правилам, он автоматически проигрывает, потому что ничего в этом не понимает. Да его просто съедят старые орговики, которые уже 25 лет занимаются выборами", - эмоционально рассказывает один из приближенных источников в команду "95-го квартала".

Из-за нехватки политического, экономического и управленческого опыта команда "Квартала" берет советы у экспертов, которым доверяют. Среди них политолог и исполнительный директор "Украинского института будущего" Виктор Андросов, известный адвокат, услугами которого пользуется олигарх Игорь Коломойский – Андрей Богдан и соучредитель "Monobank" Дмитрий Дубилет, который принципиально отказывается комментировать политические вопросы.

Сам лидер "Квартала 95" несмотря на вполне приличные электоральные показатели, неохотно говорит о политике.

"Есть ли у меня мысли по политической жизни? Да, мысли есть. У меня в принципе есть мысли. Но говорить о какой-либо из двух политических гонок рано. У меня много работы", - сказал Зеленский в WhatsApp-переписке на вопрос, размышляет ли он над своим политическим будущим.