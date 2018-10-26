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Філарет пояснив процедуру обрання голови об’єднаної Церкви

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 12:36

Кандидатів на голову об’єднаної Української православної церкви і процедуру його обрання визначить Собор трьох церков, дата якого залежить від вселенського патріарха.

Про це розповів голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет на прес-конференції 26 жовтня.

"Процедуру обрання предстоятеля має обрати сам Собор – відкрито чи таємно. Собор повинен зафіксувати об'єднання трьох церков. Екзарх буде просто спостерігачем", – сказав він.

Митрополит Епіфаній пояснив, що від екзарха залежить дата скликання Собору, бо він буде спостерігачем

Патріарх Філарет наголосив, що "об'єднуватися будуть три церкви: Київський патріархат, Автокефальна церква і частина архієреїв Московського патріархату".

"Коли об'єднаються, будуть вирішувати, яким чином вони будуть обирати предстоятеля – чи відкритим голосуванням, чи закритим, це буде залежати від Собору", – продовжив він.

"Коли буде обраний предстоятель і об'єднаються три церкви, тоді вселенський патріарх скликає Синод – і на цьому Синоді приймає остаточне рішення про надання цій об’єднаній церкві томосу про автокефалію. Спочатку Собор – а потім Синод Вселенського патріархату", – наголосив Філарет.

Митрополит Епіфаній також уточнив: "Святійший патріарх не буде висувати себе як кандидата. Його будемо ми, 40 архієреїв Київського патріархату, висувати".

"Усі ми єдині у думці, що тільки святійший патріарх (Філарет) має досвід і усі необхідні якості, щоб очолити цю Єдину помісну православну церкву. А вже Собор вибере, хто очолить", – заявив він. 

"У церкві немає передвиборчої кампанії – ми не будемо вести агітацію. Тільки на Соборі будуть обрані кандидати. А щоб кандидат був обраний, потрібно мати необхідну кількість підтримки архієреєв", – додав митрополит.

За словами Епіфанія, необхідну кількість голосів також визначить Собор: той, хто матиме таку підтримку – братиме участь у обранні предстоятеля, а Собор затвердить обрану кандидатуру.

"Я сподіваюся, що найближчим часом ми скличемо архієрейський Собор і виконаємо все, що треба", – підсумував патріарх Філарет.

"Головне те, що вселенський патріарх вирішив дати томос українській церкві, від нього не відмовляється – і свою обіцянку виконає. І ми сподіваємося, що так воно і буде", – наголосив голова УПЦ КП

Олена Рощенко, УП
Теми: церкватомос
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