Филарет объяснил процедуру избрания главы объединенной Церкви

Кандидатов на главу объединенной Украинской православной церкви и процедуру его избрания определит Собор трех церквей, дата которого зависит от вселенского патриарха.

Об этом рассказал глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет на пресс-конференции 26 октября.

"Процедуру избрания предстоятеля должен выбрать сам Собор – открыто или тайно. Собор должен зафиксировать объединение трех церквей. Экзарх будет просто наблюдателем", – сказал он.

Митрополит Епифаний объяснил, что от экзарха зависит дата созыва Собора, ибо он будет наблюдателем

Патриарх Филарет подчеркнул, что "объединяться будут три церкви: Киевский патриархат, Автокефальная церковь и часть архиереев Московского патриархата".

"Когда объединятся, будут решать, каким образом они будут выбирать предстоятеля – либо открытым голосованием, либо закрытым, это будет зависеть от Собора", – продолжил он.

"Когда будет избран предстоятель и объединятся три церкви, тогда вселенский патриарх созывает Синод – и на этом Синоде принимает окончательное решение о предоставлении этой объединенной церкви томоса об автокефалии. Сначала Собор – а потом Синод Вселенского патриархата", – подчеркнул Филарет.

Митрополит Епифаний также уточнил: "Святейший патриарх не будет выдвигать себя в качестве кандидата. Его будем мы, 40 архиереев Киевского патриархата, выдвигать".

"Все мы едины во мнении, что только святейший патриарх (Филарет) имеет опыт и все необходимые качества, чтобы возглавить эту Единую поместную православную церковь. А уже Собор выберет, кто возглавит", – заявил он.

"В церкви нет предвыборной кампании – мы не будем вести агитацию. Только на Соборе будут выбраны кандидаты. А чтобы кандидат был избран, нужно иметь необходимое количество поддержки архиереев", – добавил митрополит.

По словам Епифания, необходимое количество голосов также определит Собор: тот, кто будет иметь такую ​​поддержку – примет участие в избрании предстоятеля, а Собор утвердит избранную кандидатуру.

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы соберем архиерейский Собор и выполним все, что надо", – подытожил патриарх Филарет.

"Главное то, что вселенский патриарх решил дать томос украинской церкви, от него не отказывается – и свое обещание выполнит. И мы надеемся, что так оно и будет", – подчеркнул глава УПЦ КП.