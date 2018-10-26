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У поліції пояснили, чому купили дорожчу форму: 1,5 тисячі поранених за 2017 рік

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 12:46

Національна поліція пояснює, що закупила дорожчу вдосконаленішу амуніцію для своїх працівників, зважаючи на велику кількість поранених у лавах поліцейських за 2017 рік.

Про це розповів 26 жовтня у коментарі "Українській правді" голова Національної поліції Сергій Князєв.

"Враховуючи півтори тисячі поранених поліцейських у минулому році, 90 відсотків з яких отримали травми під час обслуговування масових заходів, Національною поліцією прийнято рішення закупити сучасну ефективну амуніцію, аналогічну іноземній", – каже Князєв.

Князєв зазначив, що амуніція, яка була закуплена 2017 року, використовується підрозділами, які, наприклад, забезпечують участь у судових засіданнях, конвоювання.

"Але вони (засоби захисту – ред.) не захищають від каміння та інших засобів ураження, які можуть бути причинені під час масових заворушень. І враховуючи це, а також європейський сучасний досвід, ми оголосили тендер на придбання більш ефективних сучасних засобів, поставили відповідні параметри і вийшли на ці параметри", – пояснює голова Нацполіції.

За його словами, замовлені засоби захисту при цьому дешевші, ніж іноземна продукція.

"Після обслуговування масових заходів поліцейський повинен йти додому, а не в лікарню чи госпіталь", – резюмував Князєв.

Як повідомлялося, видання "Наші гроші" з’ясувало, що Нацполіція України 26 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ "Спецпром-Сервіс" 3 200 комплексів протиударного захисту "Робокоп" на 26,52 млн грн - на 80% дорожче, ніж у минулому році.

Валентина Романенко, УП
Теми: поліціягроші
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