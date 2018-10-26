В полиции пояснили, почему купили форму подороже: 1,5 тысячи раненых за 2017 год

Национальная полиция объясняет, что закупила более дорогую усовершенствованную амуницию для своих работников, несмотря на большое количество раненых в рядах полицейских за 2017 год.

Об этом рассказал 26 октября в комментарии "Украинской правде" глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Учитывая полторы тысячи раненых полицейских в прошлом году, 90 процентов из которых получили травмы во время обслуживания массовых мероприятий, Национальной полицией принято решение закупить современную эффективную амуницию, аналогичную иностранной", – говорит Князев.

Глава Нацполиции отметил, что амуниция, которая была закуплена в 2017 году, используется подразделениями, которые, например, обеспечивают участие в судебных заседаниях, конвоирование.

"Но они (средства защиты - ред.) не защищают от камней и других средств поражения, которые могут быть применены во время массовых беспорядков. И учитывая это, а также европейский современный опыт, мы объявили тендер на приобретение более эффективных современных средств, поставили соответствующие параметры и вышли на эти параметры", – объясняет председатель Нацполиции.

По его словам, заказанные средства защиты при этом дешевле, чем иностранная продукция.

"После обслуживания массовых мероприятий полицейский должен идти домой, а не в больницу или госпиталь", – резюмировал Князев.

Как сообщалось, издание "Наші гроші" выяснило, что Нацполиция Украины 26 сентября по результатам тендера заказала ООО "Спецпром-Сервис" 3200 комплексов противоударной защиты "Робокоп" на 26,52 млн грн - на 80% дороже, чем в прошлом году.