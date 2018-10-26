Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В полиции пояснили, почему купили форму подороже: 1,5 тысячи раненых за 2017 год

Пятница, 26 октября 2018, 12:46

Национальная полиция объясняет, что закупила более дорогую усовершенствованную амуницию для своих работников, несмотря на большое количество раненых в рядах полицейских за 2017 год.

Об этом рассказал 26 октября в комментарии "Украинской правде" глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Учитывая полторы тысячи раненых полицейских в прошлом году, 90 процентов из которых получили травмы во время обслуживания массовых мероприятий, Национальной полицией принято решение закупить современную эффективную амуницию, аналогичную иностранной", – говорит Князев.

Глава Нацполиции отметил, что амуниция, которая была закуплена в 2017 году, используется подразделениями, которые, например, обеспечивают участие в судебных заседаниях, конвоирование.

"Но они (средства защиты - ред.) не защищают от камней и других средств поражения, которые могут быть применены во время массовых беспорядков. И учитывая это, а также европейский современный опыт, мы объявили тендер на приобретение более эффективных современных средств, поставили соответствующие параметры и вышли на эти параметры", – объясняет председатель Нацполиции.

По его словам, заказанные средства защиты при этом дешевле, чем иностранная продукция.

"После обслуживания массовых мероприятий полицейский должен идти домой, а не в больницу или госпиталь", – резюмировал Князев.

Как сообщалось, издание "Наші гроші" выяснило, что Нацполиция Украины 26 сентября по результатам тендера заказала ООО "Спецпром-Сервис" 3200 комплексов противоударной защиты "Робокоп" на 26,52 млн грн - на 80% дороже, чем в прошлом году.

Валентина Романенко, УП
Темы: полицияденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
полиция
Суд в Швеции присудил штрафы экоактивистке Грете Тунберг за неповиновение полиции
В Киеве мужчина предлагал полицейским покурить с ним наркотики
"У вас все целы?": полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных после обстрела Одессы
Последние новости
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
Все новости...
Реклама: