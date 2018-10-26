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Вертолітний майданчик Януковича передали громаді Києва

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 13:46

Вертолітний майданчик на Парковій алеї офіційно передали в управління КП "Центр організації дорожнього руху" в Києві.

Про це 26 жовтня повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.

Максимець зазначила, що офіційну передачу здійснили у п’ятницю за участі представника прокуратури Києва.

Відтепер весь конгресно-виставковий центр "Парковий" на Парковій дорозі у Печерському районі передали в управління КП.

Про те, що "Парковий" віддали в управління столичному комунальному підприємству стало відомо на початку жовтня.

КП "Центр організації дорожнього руху" належить Київській міській раді. Воно спеціалізується на обслуговуванні наземного транспорту, зокрема, займається світлофорами, дорожними знаками, шлагбаумами, "лежачими поліцейськими", автоматизованими системами дорожнього руху.

ГПУ з 2014 року розслідувала справу про зловживання службовим становищем, розтрату бюджетних коштів, зловживання владою стосовно власника "Паркового" – ТОВ "Амадеус Ко".

"Вертолітний майданчик" перебував під арештом.

У травні 2018 року журналісти повідомили, що новим власником центру стала довірена особа нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Максима Єфімова.

Українська правда

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Теми: ЯнуковичКиїв
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