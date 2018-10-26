Вертолетную площадку Януковича передали общине Киева

Вертолетную площадку на Парковой аллее официально передали в управление КП "Центр организации дорожного движения" в Киеве.

Об этом 26 октября сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

Максимец отметила, что официальную передачу осуществили в пятницу с участием представителя прокуратуры Киева.

Отныне весь конгрессно-выставочный центр "Парковый" на Парковой дороге в Печерском районе передали в управление КП.

О том, что "Парковый" отдали в управление столичном коммунальному предприятию стало известно в начале октября.

КП "Центр организации дорожного движения" принадлежит Киевскому городскому совету. Оно специализируется на обслуживании наземного транспорта, в частности, занимается светофорами, дорожными знаками, шлагбаумами, "лежачими полицейскими", автоматизированными системами дорожного движения.

ГПУ с 2014 года расследовала дело о злоупотреблении служебным положением, растрате бюджетных средств, злоупотреблении властью в отношении владельца "Паркового" – ООО "Амадеус Ко".

"Вертолетная площадка" находилась под арестом.

В мае 2018 года журналисты сообщали, что новым владельцем центра стало доверенное лицо нардепа от "Блока Петра Порошенко" Максима Ефимова.