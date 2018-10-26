В аеропорту затримали українця-бойовика, що прилетів з Мінська

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П'ятниця, 26 жовтня 2018, 14:10

Прикордонники спільно з представниками СБУ затримали бойовика, що прибув із Мінська.

Про це у п’ятницю повідомляє Держприкордонслужба.

"Чоловік, громадянин України, як з’ясувалося, воював у складі незаконних збройних формувань на сході України. Правоохоронці встановили, що він перебував у складі російських найманців та виконував завдання в районі міста Сніжне, що на непідконтрольній українській владі території Донеччини", - йдеться у повідомленні.

 
фото: Держприкордонслужба

Вказується, що 29-річного чоловіка затримали під час прикордонного оформлення, коли він прилетів в Київ із Білорусі.

"Крім того, прикордонники з’ясували, що наш співвітчизник, аби не попастися правоохоронцям на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил вирішив не прямувати через контрольні пункти в’їзду-виїзду, а залишив межі України через один із закритих пунктів пропуску в Луганській області", - повідомляють прикордонники.

В заяві вказується, що окрім відповідальності за порушення порядку виїзду з тимчасово непідконтрольної територію України, українця може очікувати кримінальна відповідальність.

Українська правда
Теми: бойові дії Донбас ООС
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