В аэропорту задержали украинца-боевика, прилетевшего из Минска

Пограничники совместно с представителями СБУ задержали боевика, который прибыл из Минска.

Об этом в пятницу сообщает Госпогранслужба.

"Мужчина, гражданин Украины, как выяснилось, воевал в составе незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Правоохранители установили, что он находился в составе российских наемников и выполнял задачи в районе города Снежное, что на неподконтрольной украинской власти территории Донетчины", - говорится в сообщении.

фото: Госпогранслужба

Указывается, что 29-летнего мужчину задержали во время пограничного оформления, когда он прилетел в Киев из Беларуси.

"Кроме того, пограничники выяснили, что наш соотечественник, чтобы не попасться правоохранителям на линии разграничения в районе операции Объединенных сил решил не идти через контрольные пункты въезда-выезда, а покинул пределы Украины через один из закрытых пунктов пропуска в Луганской области", - сообщают пограничники.

В заявлении указывается, что кроме ответственности за нарушение порядка выезда из временно неподконтрольной территорию Украины, украинца может ожидать уголовная ответственность.