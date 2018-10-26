В аэропорту задержали украинца-боевика, прилетевшего из Минска

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Пятница, 26 октября 2018, 14:10

Пограничники совместно с представителями СБУ задержали боевика, который прибыл из Минска.

Об этом в пятницу сообщает Госпогранслужба.

"Мужчина, гражданин Украины, как выяснилось, воевал в составе незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Правоохранители установили, что он находился в составе российских наемников и выполнял задачи в районе города Снежное, что на неподконтрольной украинской власти территории Донетчины", - говорится в сообщении.

 
фото: Госпогранслужба

Указывается, что 29-летнего мужчину задержали во время пограничного оформления, когда он прилетел в Киев из Беларуси.

"Кроме того, пограничники выяснили, что наш соотечественник, чтобы не попасться правоохранителям на линии разграничения в районе операции Объединенных сил решил не идти через контрольные пункты въезда-выезда, а покинул пределы Украины через один из закрытых пунктов пропуска в Луганской области", - сообщают пограничники.

В заявлении указывается, что кроме ответственности за нарушение порядка выезда из временно неподконтрольной территорию Украины, украинца может ожидать уголовная ответственность.

Украинская правда
Темы: боевые действия Донбасс ООС
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