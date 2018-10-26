Порошенко: На 100% довіряю Лукашенку

Президент Петро Порошенко наголосив на "важливості місії Білорусі" у питанні врегулювання ситуації з російською агресією на Донбасі.

Про це він сказав 26 жовтня під час виступу на Форумі регіонів України та Білорусі у Гомелі.

"Чи довіряю я Лукашенку? На 100% довіряю. І ми про це сьогодні говорили. Чи є важливою його місія? Надзвичайно важлива. Як і місія Білорусі", – заявив Порошенко.

"Узагалі в Біблії сказано: блаженні миротворці, бо вони синами Божими наречуться. Ми маємо зробити все, щоб припинити війну. Щоб перестали вбивати українців, щоб були виведені російські війська і почалося політичне врегулювання через вибори. Але не фейкові вибори, які Росія хоче провести за тиждень, а справжні вибори", – наголосив президент.

За словами Порошенка, "роль Білорусі тут надзвичайно важлива хоча би тому, що Мінська тристороння контактна група працює в Мінську і Білорусь все, що може робить, щоб організувати цю роботу".

"Дякуючи домовленостям у Мінську були звільнені з в’язниць тисячі заручників", – зазначив також президент.

Порошенко подякував Лукашенку та зазначив, що "частинка Білорусі залишається в його серці".

Як повідомлялось, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що заради миру Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Росією, однак не пояснив, яким чином.

Він заявив, що Білорусь готова працювати в рамках домовленостей президентів Росії і України і при цьому його країна не напрошується на роль миротворців або посередників.