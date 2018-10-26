Порошенко: На 100% доверяю Лукашенко

2708 просмотров
Пятница, 26 октября 2018, 16:48

Президент Петр Порошенко отметил "важность миссии Беларуси" в вопросе урегулирования ситуации с российской агрессией на Донбассе.

Об этом он сказал 26 октября во время выступления на Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле.

"Доверяю ли я Лукашенко? На 100% доверяю! И мы об этом говорили. Важна ли его миссия? Очень важна. Как и миссия Беларуси", – заявил Порошенко.

"Вообще в Библии сказано: блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся. Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну. Чтобы перестали убивать украинцев, чтобы были выведены российские войска и началось политическое урегулирование через выборы. Но не фейковые выборы, которые Россия хочет провести через неделю, а настоящие выборы", - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, "роль Беларуси здесь чрезвычайно важна хотя бы потому, что Минская трехсторонняя контактная группа работает в Минске и Беларусь все, что может делает, чтобы организовать эту работу".

"Благодаря договоренностям в Минске были освобождены из тюрем тысячи заложников", - заявил также президент.

Порошенко поблагодарил Лукашенко и отметил, что "частица Беларуси остается в его сердце".

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ради мира Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией, однако не пояснил, каким образом.

Он сказал, что Беларусь готова работать в рамках договоренностей президентов России и Украины и при этом его страна не напрашивается на роль миротворцев или посредников.

Валентина Романенко, УП
Темы: Порошенко Минские соглашения Беларусь Лукашенко
powered by lun.ua
По теме
Порошенко встретился с Лукашенко тет-а-тет 26 октября 2018, 15:28
Порошенко встретился с предшественниками 25 октября 2018, 14:58
Overtime: главные экономические события дня 23 октября 2018, 22:10
Все новости
Главные новости
Цена на газ для населения подскочит до почти 10 гривен за куб
У Трампа предупредили о возможности новых санкций против России
Электронный билет в киевском транспорте заработает 1 ноября
Лукашенко: Беларусь готова включиться в конфликт на Донбассе
Все новости
здоровье

Чем опасны зубы мудрости?

здоровье

Что делать, когда насморк застал врасплох?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів