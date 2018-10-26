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Україна і Білорусь підписали угоду про реадмісію

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 16:50

В білоруському Гомелі президенти Білорусі та України підписали угоду про реадмісію.

Про це у п’ятницю повідомляє білоруська служба Радіо Свободи.

В угоді визначені взаємні зобов'язання держав приймати на свою територію своїх громадян, а також громадян третіх країн і осіб без громадянства, які незаконно в'їхали на їх територію або незаконно перебувають на ній.

Крім того, під дію цього документа підпадуть громадяни, які втратили підстави для легального перебування в іншій країні.

"Підписання угоди про реадмісію дозволить подолати негативні наслідки, які створює незаконна міграція, і збільшити ефективність співпраці в боротьбі з цим явищем", - зазначив президент України Петро Порошенко.

Угода передбачає спрощену процедуру депортації громадян, які порушують закон в країні перебування.

Під зустрічі двох президентів Олександр Лукашенко заявив, що заради миру Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Росією.

Теми: УкраїнаБілорусьдепортація
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