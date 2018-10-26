Украина и Беларусь подписали соглашение о реадмиссии
В белорусском Гомеле президенты Беларуси и Украины подписали соглашение о реадмиссии.
Об этом в пятницу сообщает белорусская служба Радио Свобода.
В соглашении определены взаимные обязательства государств принимать на свою территорию своих граждан, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно въехали на их территорию или незаконно находящихся на ней.
Кроме того, под действие этого документа подпадут граждане, потерявшие основания для легального пребывания в другой стране.
"Подписание соглашения о реадмиссии позволит преодолеть негативные последствия, которые создает незаконная миграция и увеличить эффективность сотрудничества в борьбе с этим явлением", - отметил президент Украины Петр Порошенко.
Соглашение предусматривает упрощенную процедуру депортации граждан, нарушающих закон в стране пребывания.
Во встрече двух президентов Александр Лукашенко заявил, что ради мира Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией.