Украина и Беларусь подписали соглашение о реадмиссии

В белорусском Гомеле президенты Беларуси и Украины подписали соглашение о реадмиссии.

Об этом в пятницу сообщает белорусская служба Радио Свобода.

В соглашении определены взаимные обязательства государств принимать на свою территорию своих граждан, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно въехали на их территорию или незаконно находящихся на ней.

Кроме того, под действие этого документа подпадут граждане, потерявшие основания для легального пребывания в другой стране.

"Подписание соглашения о реадмиссии позволит преодолеть негативные последствия, которые создает незаконная миграция и увеличить эффективность сотрудничества в борьбе с этим явлением", - отметил президент Украины Петр Порошенко.

Соглашение предусматривает упрощенную процедуру депортации граждан, нарушающих закон в стране пребывания.

Во встрече двух президентов Александр Лукашенко заявил, что ради мира Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией.