Призов кримчан в армію РФ: Україна висловила протест

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П'ятниця, 26 жовтня 2018, 17:16

Міністерство закордонних справ направило Росії ноту протесту через призов українців в окупованому Криму на військову службу в армії Російської Федерації.

Про це 26 жовтня повідомляє прес-служба МЗС України.

Зокрема, українська сторона вимагає від РФ скасувати призов на військову службу на тимчасово окупованій Росією частині автономній Республіки Крим.

МЗС також закликало припинити переслідування громадян України в Криму через небажання служити у окупаційній армії.

Раніше прокуратура Криму повідомила, що понад 12 тисяч кримчан призвали служити в армії Росії.

Теми: Україна Росія Крим
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