Призов кримчан в армію РФ: Україна висловила протест

Міністерство закордонних справ направило Росії ноту протесту через призов українців в окупованому Криму на військову службу в армії Російської Федерації.

Про це 26 жовтня повідомляє прес-служба МЗС України.

Зокрема, українська сторона вимагає від РФ скасувати призов на військову службу на тимчасово окупованій Росією частині автономній Республіки Крим.

МЗС також закликало припинити переслідування громадян України в Криму через небажання служити у окупаційній армії.

Раніше прокуратура Криму повідомила, що понад 12 тисяч кримчан призвали служити в армії Росії.