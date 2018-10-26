Призыв крымчан в армию РФ: Украина выразила протест

340 просмотров
Пятница, 26 октября 2018, 17:16

Министерство иностранных дел направило России ноту протеста из-за призыва украинцев в оккупированном Крыму на военную службу в армии Российской Федерации.

Об этом 26 октября сообщает пресс-служба МИД Украины.

В частности, украинская сторона требует от РФ отменить призыв на военную службу на временно оккупированной Россией части автономной Республики Крым.

МИД также призвал прекратить преследование граждан Украины в Крыму из-за нежелания служить в оккупационной армии.

Ранее прокуратура Крыма сообщила, что более 12 тысяч крымчан призвали служить в армии России.

Украинская правда
Темы: Украина Росcия Крым
powered by lun.ua
По теме
Украина и Беларусь подписали соглашение о реадмиссии 26 октября 2018, 16:50
Лукашенко: Беларусь готова включиться в конфликт на Донбассе 26 октября 2018, 16:23
Украина запретила въезд 3 российским чиновникам, которые приезжали "делить" Азов 26 октября 2018, 13:59
Все новости
Главные новости
Цена на газ для населения подскочит до почти 10 гривен за куб
У Трампа предупредили о возможности новых санкций против России
Электронный билет в киевском транспорте заработает 1 ноября
Лукашенко: Беларусь готова включиться в конфликт на Донбассе
Все новости
здоровье

Чем опасны зубы мудрости?

здоровье

Что делать, когда насморк застал врасплох?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів