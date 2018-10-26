Призыв крымчан в армию РФ: Украина выразила протест

Министерство иностранных дел направило России ноту протеста из-за призыва украинцев в оккупированном Крыму на военную службу в армии Российской Федерации.

Об этом 26 октября сообщает пресс-служба МИД Украины.

В частности, украинская сторона требует от РФ отменить призыв на военную службу на временно оккупированной Россией части автономной Республики Крым.

МИД также призвал прекратить преследование граждан Украины в Крыму из-за нежелания служить в оккупационной армии.

Ранее прокуратура Крыма сообщила, что более 12 тысяч крымчан призвали служить в армии России.