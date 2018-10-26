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Порошенко повідомив, що в Білорусі з'явиться український телеканал

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 17:56

Президент Петро Порошенко і очільник Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про відкриття українського телеканалу в Білорусі.

Про це глава української держави сказав 26 жовтня у Гомелі, де відбувається перший Форум регіонів України та Білорусі.

За словами Порошенка, великий інтерес в Україні "викликає транслювання білоруського каналу".

"Я дуже дякую вам за це, бо ми отримуємо об’єктивну інформацію від білоруських ЗМІ білоруською мовою, – сказав президент.

"Також ми домовилися про початок трансляції і українського каналу на території республіки Білорусь найближчим часом", – заявив Порошенко.

В Україні працює телеканал "Білорусь-24". Водночас білоруською мовою там демонструються переважно програми, які стосуються культури та історії. Всі новини та підсумкові інформаційно-аналітичні програми демонструються виключно російською мовою.

Крім цього в Україні транслюється єдиний незалежний телеканал, що мовить виключно білоруською мовою – польський "Белсат". У Білорусі неодноразово штрафували журналістів за співпрацю з телеканалом.

У 2017 році в двох мінських офісах телеканалу пройшли обшуки.

У серпні 2018 року в Білорусі влаштували облаву на опозиційних журналістів. 

Валентина Романенко, УП
Теми: БілорусьЗМІтелебачення
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